Kımız nedir

Genellikle Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından tüketilen en eski Türk içkisi olarak bilinen Kımız, fermente bir süt ürünüdür.

Kısrak sütünden elde edilen ve mayalanarak yapılan kımız asırlar önce bulunmuş ve faydalarından ötürü sürekli tüketilmiştir.

Az alkollü, ekşi ve içindeki CO2 nedeniyle gazozumsu tattadır.

Bilimsel araştırmalar, kımızın verem, ülser, karaciğer, çeşitli mide ve bağırsak hastalıkları, kan yetersizliği gibi çeşitli rahatsızlıkları geçirici veya hafifletici özellikler taşıdığını ortaya koymuştur.

Kımızın tarih bulucusu olarak bilinen İbn – i Sina; tedavi amaçlı çok yerde kımızı tercih ederdi.

KIMIZ TARİFİ

Türk göçebelerinden Kırgızlar, kısrak sütünü, tütsülenmiş at derisinden yapılan bir tuluma doldurduktan sonra, yeni sağılmış süte, beşte bir oranında maya katarak, bir saate yakın karıştırırlar.

Karışımı üç saat kadar dinlendirdikten sonra süt yüzeyinde alkolleşme başlar. Bu kez, tulumdaki sütün dört veya beş katı yeni süt eklenir ve çalkalanır. 7-8 saat süreyle dinlenmeye bırakılır.

Bu işlem, birkaç kez 3-4 saat ara ile tekrarlanır, üç dört gün sonra süt sertleşir. Buna yeniden süt katılarak kımız elde edilir.

KIMIZIN FAYDALARI

-Sindirim sistemini düzenler



- Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve bağırsakta oluşan tüm hastalıkları giderir



- Solunum yollarında bulunan rahatsızları giderir ve nefes darlığına iyi gelir.



- Bağışıklık sistemini güçlendirir.



- Beyin ve sinir sistemini dengeler.



- Sakinleştirici özelliği vardır.



- Romatizmal hastalıklara iyi gelir.



- Kan pıhtılaşmasını önler



- İştahsızlık görülen kişilerde ciddi anlamda iştah açıcı özellik gösterir.



- Damar sertliği ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.



- Böbreklerin çalışmasını hızlandırır.