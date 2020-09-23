Kimlik ile ehliyet birleştirme ücretli mi? Yeni kimlik yenileme tarihinin son günü ne zaman?

Kimlik ile ehliyet birleştirme ücretli mi? Yeni kimlik yenileme tarihinin son günü ne zaman?

2017'den beri dağıtılan yeni kimlik kartları artık ehliyetler ile birleşebiliyor. Peki, kimlik ile ehliyet birleştirme ücreti var mı, ne kadar? Yeni kimlik yenileme tarihi ne zaman sona erecek?

Yeni kimlikler, 2017 yılından beri hayatımızda. Tüm vatandaşların sırayla yeni kimliklere geçtiği dönemde, yeni çipli kimlik kartlarına bir özellik daha eklendi. Peki, yeni çipli kimlik kartlarına yüklenen özellik nedir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yeni çipli kimliklere ehliyetlerin de yüklenebileceğini duyurarak, yapılacak kolaylıktan bahsetmişti. Artık ehliyet, kimlik kartına yüklenebilecek.

YENİ KİMLİK VE EHLİYET NASIL BİRLEŞTİRİLİR

Henüz yeni kimlik çıkartmayan vatandaşlar ise yeni kimlik başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, 'Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Kimlik değiştirme son tarih nedir?' sorularının cevapları...

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU

Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

Yeni kimlik başvurusunu internetten yapmak için izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibidir:

– Yeni kimlik veya e-kimlik Randevu başvurusu yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesine tıklayın.

– Açılan sayfada T.C. Kimlik Kartı RANDEVU AL yazan kısma tıklayın.

– Bilgi uyarısını okuyup hemen altında bulunan “KABUL EDİYORUM” butonuna tıklayın.

– Açılan sayfada istenen bilgileri; adınız, soyadınız, T.C. kimlik no, telefon, e-mail, güvenlik kodu kısımlarını eksiksiz olarak doldurun. (*) ile gösterilen alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

– Bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizde açılan sayfanın sol üst kısmında adınız ve soyadınız yazacaktır. Bu kısımdan randevu için İl ve İlçe seçimi yapmanız istenir. Randevu için hangi il ve ilçeye gitmek istiyorsanız seçiminizi yapın ve “İLERİ” yazan butona tıklayın.

– Açılan sayfada eğer varsa anne, baba, eş ve çocuklarınızın isimleri baş harfleri kısaltılmış şekilde gözükmektedir. Kimin için kimlik randevu talebi yapılacaksa kişilerin seçimi yapılmalıdır. Birden fazla seçim yapılabilmektedir. Seçimi yapabilmek için kişi isimlerinin yanında bulunan EKLE yazısını tıkladığınızda hemen sağ kısımda görülen seçilen kişiler tarafında isimleri görünecektir.

– Kişi seçimleri yapılıp tamamlandıktan sonra “İLERİ” butonuna tıklayın.

– Açılan sayfada kişi seçin kısmından kişi seçimi yapıldıktan sonra tarih seçin kısmından randevu tarih ve saatini seçmelisiniz.

– Kişi ve randevu tarihi seçimi yapıldıktan sonra eklenen kişiler kısmından kişiyi ve randevu tarihini görebilirsiniz. Buradaki seçimleri bitirdikten sonra “İLERİ” butonuna tıklayınız.

– Açılan sayfada işlemi onayla kısmında randevu için verdiğiniz telefon numarası ve e-mail adresine onay kodu gönderilmektedir. Telefon ve e-mail adresine gönderilen onay kodları aynıdır.

– Onay kodumuzu girip “İLERİ” butonuna tıklayın. Eğer onay kodu tarafınıza ulaşmadıysa tekrar gönder yazan yere tıklayabilirsiniz.

– Randevu onay işlemi bittikten sonra sistem size bir referans no verecektir. Bu referans numarasını bu sayfadan indirebilir, çıktısını alabilir ya da bir yere not edebilirsiniz. Randevuya gittiğinizde bu referans numarası sizden istenecektir.

– Bu adımlardan sonra Yeni T.C. kimlik kartı randevunuzu almış bulunuyorsunuz.

YENİ KİMLİK DEĞİŞTİRME SON TARİH NEDİR?

2017 yılının başından itibaren bütün Türkiye'de dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2020 yılına kadar dağıtım devam edecektir. Ancak bu dağıtım işleminin tamamlanmasının 2023 tarihini bulacağı da ifade edilmektedir.

Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler nelerdir? sorusunun yanıtı gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi 8 dakikada yapılabiliyor. Peki Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretli mi? İşte Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler

Sürücü belgeleri artık nüfus cüzdanıyla birleşecek. Vatandaşlar Ehliyet kimlik birleştirme randevusu alarak Nüfus Müdürlüklerinde işlemlerini yapabiliyor. Vatandaşlar Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeleri merak ediyor. Peki Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretli mi? İşte detaylar...

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BEGELER NELERDİR?

Ehliyet ve kimlik birleştime için gerekli belgeler, yeni tip sürücü belgesi ve çipli kimlik kartı olması yeterlidir. Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme işleminde olduğu gibi çok fazla belge gerekmemektedir.

Ehliyetlerin kimlik içine yüklenmesiyle birlikte vatandaşlar artık ikisini de taşımak zorunda kalmayacak. Tek bir kart içerisinde hem kimlik bilgileri hemde ehliyet bilgileri bulunacak. Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarıyla birleştirilme işlemi için sadece randevu almanız yeterli olacak.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor. 21 Eylül itibariyle başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Randevu alınarak yapılacak Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri için ücret talep edilmeyecek.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME, RANDEVUSUZ YAPILMIYOR!

21 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ehliyet birleştirme randevuları yoğun ilgi görüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulama ücretsiz yapılacak fakat randevu alınmadan işlemler gerçekleşmeyecek.