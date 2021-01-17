Kırağı nedir

Havadaki nemin doğrudan katı hâle geçmesiyle toprak, araba, ağaç yaprakları ve diğer zeminler üzerinde oluşan buz kristalleridir.

Kırağı, atmosfer tabakasındaki hava partiküllerinin efektif buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait buz üstünde donmuş buhar basıncından daha alçak olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğuşarak katı hale geçmesidir.

KIRAĞI NASIL OLUŞUR

Hava sıcaklığının 0°C’nin altına inmesi, kırağı oluşumu için yeterli değildir. Buna ek olarak havanın da başlangıçta yeterince nemli olması gerekir; ancak bu tür bir hava kütlesi soğuduğunda doyar ve bu noktadan sonraki ek soğuma yoğunlaşmasına neden olur.

Yeterli nem olmadığında kırağı oluşmaz, ama bitki do­kuları donabilir ve kara don denen olay ortaya çıkar.

Kırağı, meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez.