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    Kırmızı dev nedir

    Yıldız evriminin geç aşamalarında ve düşük ya da orta kütlede olan dev yıldıza denir.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 18:19
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    Kırmızı dev nedir #1

    Dış atmosferi şişkin ve seyrek olan yıldızların dış görünümü önce sarı sonra turuncu ardından da kırmızıya dönüşür.

    En yaygın kırmızı dev yıldız, RGB adlı bölgenin sonundadır.

    EN YAKIN KIRMIZI DEV

    En yakın kırmızı dev Gamma Crucis, 88 ışık yılı ileride, bir şekilde kırmızı dev olarak tanımlanmış turuncu yıldız Arcturus ise 36 ışık yılı ötede bulunur.

    GÜNEŞTEN DAHA PARLAK YILDIZLAR

    Düşük enerji öz kütlesine rağmen güneşten daha fazla parlaktır bu yıldızlar… Nedeni ise büyüklüğüdür.

    Kırmızı devler, güneşten 100 kat ile birkaç yüz kat daha fazla parlaktır.

    Kırmızı dev nedir #2

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