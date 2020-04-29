Klavsen nedir

Klavsen, Orta Çağ’da ortaya çıkmış, piyanonun atası olarak bilinen bir enstrümandır.

Klasik piyanonun atası olarak da bilinen klavsen, tellerinin mızrap ile çekilmesi sonucu melodinin elde edildiği enstrüman olarak bilinir.

BAROK DÖNEME AİT BİR ENSTRÜMANDIR

Klavsen, 1500’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Özellikle de Avrupa kıtasında yaygın olarak kullanılan bu enstrüman, Bach ve Mozart gibi birçok önemli besteci tarafından eserlerinin yaratılmasında önemli rol oynamıştır.

Bir Barok dönem çalgısı olmasının yanı sıra solo enstrüman olarak da kullanılır.

SES RENGİ KANUNA BENZER

Her ne kadar piyanonun atası olarak bilinse de, çalışma tekniği piyanodan temel farklılıklar gösterir. İkisinin de klavyeli çalgılar olmasının yanında piyanoda tuşlara basıldıktan sonra çekiçleri tellere vurması sonucu ses çıkarılırken, klavsende ses, telleri mızrap ile çekilmesi sonucu oluşur.

Ses renginin piyanodan farklı olmasının yanında, çalma teknikleri de birbirinden farklıdır. Klavsendeki mızraplar, bu çalgının neredeyse klasik bir Türk çalgısı olan kanuna yakın ses rengi olmasına neden olur.

Piyanoda notlar farklı uzunlukta basılırken klavsende notalar hep aynı uzunluktadır. Piyanoda 88 tuş bulunurken klavsen 55 tuştan oluşmaktadır. Bazı klavsenlerse üst üste iki klavyeden oluşabilmektedir.