Klazomenai nedir

İzmir Körfezi'nin güney sahil şeridi üzerinde yer alan ve Urla Belediyesi sınırlarına tabii olan tarihi İyonya kentlerinden birinin adı da Klazomenai'dir.

Antik Yunanca'dan dilimize geçen Klazomenai, İzmir çevresinde bilinen tarihi bir kentin adıdır.

Urla Belediyesi sınırları arasında yer alan tarihi İyonya kenti Klazomenai, 12 İyonya şehri arasında anılır.

Klazomenia ismi, Urla'da tanıdık gelmektedir. Bunun sebebi ise Urla'da doğu sahil şeridinde uzanan bölgeye Kilizman denilmesidir.

KLAZOMENİA NEDİR?

Urla içerisinde bulunan İskele Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı Klazomenia, deniz kenarındaki tarla ve kıyı kesimindeki Karantina Adası üstünde yer almaktadır.

1981 yılından bu yana kazı çalışmaları Ege Üniversitesi tarafından yürütülen Klazomenia, Limantepe Höyüğü'ne de komşudur.

KLAZOMENİA'NIN TARİHTEKİ YERİ

Küçük bir yerleşim yeri olması sebebiyle az nüfusa işaret eden Klazomenia, ciddi bir seramik üretim merkezi olarak kabul edilir.

Bölgede zeytinyağı ticareti ve gemi çıpası üretimi de yapıldığı bilinmektedir.

M.Ö. 6'ncı yüzyıla dayanan tarihiyle, bilinen en eski zeytinyağı üretim merkezi olan Klazomenia, Ege Üniversitesi tarafından yürütlen çalışmalarla restore edilmiştir.

İLK KEŞİFLER

2007 yılının Mayıs ayındaysa deniz yatağının altında bir deniz çıpası ele geçirilmiş, çıpanın M.S. 7'nci yüz yıla ait olduğu belirlenmiştir. Bu deniz çıpası da tarihte bilinen en eski deniz çıpası olarak kaydedilmiştir.