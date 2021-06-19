Klik nedir

Klik; bir grup içerisinde, gruptaki diğer kişilere göre daha düzenli ve sık şekilde çıkarları doğrultusunda birbirleriyle iletişim halinde olan gruplara verilen isimdir.

Sosyolojik olarak kendilerini diğer grup ve kümelerden soyutlayan, bir çıkar doğrultusuna ortak hareket eden ve bu çıkarları doğrultusunda daha sık ve düzenli iletişim halinde olan insan toplulukları “klik” olarak adlandırılır.

KLİK GRUPLAR

Klikler, tüm yaş gruplarında görüldüğü gibi özellikle 12-24 yaş arasında sıklıkla görülen bir grup türüdür.

Grupları ortaya çıkaran nedenler birbirlerinden farklı olsa da klikler arasındaki en önemli bağ, ortak çıkar ve beklentilerdir.

Ergenlik ve orta çocukluk döneminde görülen bir durum olan klikler, genellikle 3-10 arası üyeden oluşurlar. Örneğin bir sınıfta kendilerini farklı bir nedenden dolayı diğer sınıf üyelerinden ayıran öğrencilerin kurduğu topluluk “klik” olarak sınıflandırılır.

KLİK ÖRGÜTLER

Bir siyasi parti içerisinde de klikleşme olabilir. Partinin genel işleyiş ve politikalarından bağımsız olarak bir araya gelen ve parti içi muhalefet konumunda olan bu üyeler, sosyolojik olarak birer kliktirler. Zira kendi aralarında daha sık ve düzenli bir iletişime sahiptir.