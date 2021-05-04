Klinomani nedir

Klinomani, Latincede yatak tutkusu anlamına gelir. Klinomaniden muzdarip kişiler, gün boyu yataktan çıkmak istemez ve yatağa obsesif bir şekilde bağlı olurlar.

Klinomani, uzun saatler yatakta kalma ihtiyacını içeren anksiyete bozukluğu olarak adlandırılır.

Yatak, çarşaf ya da yastığa duyulan aşırı sevginin bir sonucu olarak kabul edilir. Bütün günü yatakta uzanarak geçirmeyi haddinden fazla isteme halidir.

Yunanca “clinomania“ kelimesinden türeyen ve hastalık olarak görülen bu durum son derece yaygın olsa da kışın sıcak yatağınızdan çıkmak istememenizle aynı durum değildir.

Bazı kişilerinde yolda belirledikleri küçük objelerin üzerinden atlamak veya bazı noktalara dokunmak gibi bir takıntısı olabilir. Aynı şekilde clinomania hastalarının da yatak, yorgan, çarşaftan ayrılamama gibi bir takıntısı olur.

Klinomani hastaları, sadece kışın değil yılın hemen hemen her gününde yataklarından ve uyumalarına yardım eden eşyalardan uzaklaşmak istemez. Hatta günlerce hiçbir sorun olmadan yataklarında kalabilirler.

KLİNOMANİ ZARARLARI

Dışarıdan bakıldığında, yatakta olmanın verdiği zevk sorun değil gibi görünebilir. Bununla birlikte, yatakta kalmak bir öncelik olduğunda, hastanın yaşamı üzerinde aşağıdaki gibi zararlı sonuçları olabilir:

Motivasyon kaybı: Yataktan kalkmayı gerektiren aktiviteler için motivasyonunuzu kaybetmeye başlarsınız.

Üzüntü: Uyarıcı ve zevkten yoksun, yataktan kalkmış bir dünya vizyonunuz için üzülüyorsunuz.

Sosyal izolasyon: yatakta olma gerçeği, sosyal olarak ilgili sonuçlarla (destek eksikliği, yalnızlık, vb.)

İş yerinde sorunlar- Yatakta kalmak için işe gelmemek, performans düşüklüğü veya işten çıkarılma gibi sonuçlar doğurabilir.

KLİNOMANİ TEDAVİSİ