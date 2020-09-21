Klinometre nedir

Klinometre veya eğimölçer, herhangi bir yapının eğim açısının veya deformasyonunun büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir sensördür.

Bükülme, yerçekimine göre yüzde veya derece olarak gösterilir.

Klinometre; tünel açma, kazı ve susuzlaştırma gibi faaliyetler sırasında eğim gradyanını ölçmek için kullanılır. Bu tür faaliyetler yapıyı destekleyen zemini etkiler.

Eğim göstergelerinin kurulum prosedürü, uygulama alanına bağlıdır. Kesme eğimini izlemek için dikey olarak kurulabilir.

Tünel açma noktasının üzerindeki toprağın yerleşimini izlemek için yatay olarak yerleştirilir.

Eğimölçerler farklı tiplerdedir. Her bir eğimölçer sistemi, verileri ölçmek ve toplamak için bir ekipman ve sensör kombinasyonu gerektirir.

Manuel bir eğim ölçer sistemi şu bileşenlerden oluşur: Sonda, makara, kablo makara bataryası, batarya şarj cihazı, mobil batarya ve mobil şarj cihazı.

Manuel klinometre sistemi en yaygın kullanılan sistemdir.