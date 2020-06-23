Koati nedir

Genellikle Güney Amerika ve Brezilya’da görülen koati, küçük-ayıgillerden olan etçil bir hayvandır.

Halk arasında küçük ayı olarak bilinen koati, uzun, ince bir gövdeye sahip, oldukça uzun bir kuyruğu bulunan bir hayvan türüdür.

HEM ETÇİL HEM OTÇULDURLAR

Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika’nın çeşitli bölgelerinde toplu halde yaşayan koatiler, kısa fakat güçlü ayaklara sahiptir.

Büyük avlardan ziyade toprak içindeki küçük hayvan ve böcekleri yiyen etçil koatiler, aç kaldıklarında bitkiyle de beslenebilir.

OLDUKÇA YÜKSEĞE TIRMANABİLİRLER

Uzun burunları, toprağı deşerek yiyecek ararken ağaçlarda bulunan meyveler de bu tür için önemli bir besin kaynağıdır. Koatiler iyi tırmanıcılardır ve bu nedenle yüksek dallarda bulunan kuş yuvalarına da rahatlıkla ulaşıp buradaki yavruları ve yumurtaları yiyebilirler.

Rakun ve karıncayiyen karışımı bir görünüme sahip olan bu tür, sinirlendirilmesi halinde saldırarark karşılık verir.