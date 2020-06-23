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    Koati nedir

    Genellikle Güney Amerika ve Brezilya’da görülen koati, küçük-ayıgillerden olan etçil bir hayvandır.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 18:10
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    Koati nedir

    Halk arasında küçük ayı olarak bilinen koati, uzun, ince bir gövdeye sahip, oldukça uzun bir kuyruğu bulunan bir hayvan türüdür.

    HEM ETÇİL HEM OTÇULDURLAR

    Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika’nın çeşitli bölgelerinde toplu halde yaşayan koatiler, kısa fakat güçlü ayaklara sahiptir.

    Koati nedir #2

    Büyük avlardan ziyade toprak içindeki küçük hayvan ve böcekleri yiyen etçil koatiler, aç kaldıklarında bitkiyle de beslenebilir.

    OLDUKÇA YÜKSEĞE TIRMANABİLİRLER

    Uzun burunları, toprağı deşerek yiyecek ararken ağaçlarda bulunan meyveler de bu tür için önemli bir besin kaynağıdır. Koatiler iyi tırmanıcılardır ve bu nedenle yüksek dallarda bulunan kuş yuvalarına da rahatlıkla ulaşıp buradaki yavruları ve yumurtaları yiyebilirler.

    Koati nedir #3

    Rakun ve karıncayiyen karışımı bir görünüme sahip olan bu tür, sinirlendirilmesi halinde saldırarark karşılık verir.

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