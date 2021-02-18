Kojenerasyon nedir?

Elektrik ve ısı bazlı üretilen enerji kaynağına kojenerasyon denir.

Dünya üzerindeki yakıt rezervlerinin miktarı; enerji, elektrik ve ısı üretiminde rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Yakıt üretimindeki bu rekabet, doğal kaynaklarla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımını faaliyete koymuştur.

Günümüz dünyasında doğal kaynakların yanı sıra kullanılan enerji türlerinden biri de kojenerasyondur.

KOJENERASYON NEDİR?

Kojenerasyon, bir enerji türü olarak karşımıza çıkar. Elektrik ve ısının baz alınmasıyla üretilen enerjiye, kojenerasyon veya kojenerasyon sistemi denir.

Kojenerasyon sistemiyle üretilen elektrik ve ısı, bu iki enerji türünün de özgün üretimindekinden daha ekonomiktir. Elektrik ve ısı üretimi oldukça maaliyetli bir işlemken, kojenerasyon sisteminde bu maliyet en düşük seviyeye iner.

KOJENERASYON SİSTEMİYLE ENERJİ ÜRETİMİ

Elektrik üretimi sırasında gaz türbini veya motorun kullandığı enerjinin yüzde 30-40 oranında bir dönüşümü olurken, kojenerasyon sisteminde alınan enerji yüzde 70-90 civarında görülür.

KOJENERASYON AVANTAJLARI

Aynı zamanda kojenerasyon santrallerinde üretilen elektriğin yerli olması durumunda, herhangi bir elektrik kesintisiyle karşılaşıldığı an depolama sistemi devreye girer.

Kesinti sırasında meydana gelen dağıtım kaybı, santral veriminde yüzde 15 ile yüzde 40 arasında artış sağlanmış olur. Bu teknik, birleşik ısı-güç sistemleri ya da kojenerasyon olarak adlandırılır.