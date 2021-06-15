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- Koli basili nedir
Koli basili nedir
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 13:36
- Güncelleme : 15.06.2021 - 13:53
Escherichia Coli ya da diğer ismi ile koli basili, bir bakteri türüdür.
Bu bakteri türü genel olarak zararlı değildir. Ancak enterohemorajik grubuna giren koli basili ölümcül sonuçlar doğurabilir.
KOLİ BASİLİ NEDİR
İnsan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan tıbbi adı Escherichia Coli olan bir bakteridir. Koli basili bakterisi insan vücudunda da bulunmaktadır.
Bu bakteriler çevremizde ve yiyeceklerde bulunur.
Koli basili normalde bağırsaklarınızın içinde yaşamasına rağmen, bazı türleri bağırsaklardan kana karışabilir.
KOLİ BASİLİ NASIL BULAŞIR
Koli basili hayvanlarda çok bulunan bir bakteri olduğu için en çok bulaşma kaynağını uzmanlar, hayvanlar olarak göstermektedir.
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Hamburgerlerde bulunan az pişmiş sığır etleri,
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Kirli sular,
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Kirli suların kirlettiği ve hayvan gübresinin bulaştığı gıdalar,
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Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri.
KOLİ BASİLİ BELİRTİLERİ
İnsanlar genellikle koli basili mikrobunu aldıktan 3-4 gün sonra hastalanırlar.
Belirtileri arasında şunlar yer alır;
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Şiddetli mide krampları,
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İshal,
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Kanlı ishal,
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Kusma,
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Ateş.
KOLİ BASİLİNİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ KİŞİLER
Çocuklar ve yaşı ilerlemiş kişilerde daha fazla görülmektedir.
Onun dışında aşağıda yer alan kişilerde rastlanır;
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Diyabet Rahatsızlığı olan kişilerde,
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Kanser tedavisi gören kişilerde,
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Mide ilacı kullananlarda.