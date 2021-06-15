Koli basili nedir

Bir bakteri türü olarak hayvanların bağırsaklarında yaşayan koli basili, dışkı yoluyla bulaşır. Zararları arasında en belirgin olan ise bağırsak enfeksiyonuna neden olmasıdır.

Escherichia Coli ya da diğer ismi ile koli basili, bir bakteri türüdür.

Bu bakteri türü genel olarak zararlı değildir. Ancak enterohemorajik grubuna giren koli basili ölümcül sonuçlar doğurabilir.

KOLİ BASİLİ NEDİR

İnsan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan tıbbi adı Escherichia Coli olan bir bakteridir. Koli basili bakterisi insan vücudunda da bulunmaktadır.

Bu bakteriler çevremizde ve yiyeceklerde bulunur.

Koli basili normalde bağırsaklarınızın içinde yaşamasına rağmen, bazı türleri bağırsaklardan kana karışabilir.

KOLİ BASİLİ NASIL BULAŞIR

Koli basili hayvanlarda çok bulunan bir bakteri olduğu için en çok bulaşma kaynağını uzmanlar, hayvanlar olarak göstermektedir.

Hamburgerlerde bulunan az pişmiş sığır etleri,

Kirli sular,

Kirli suların kirlettiği ve hayvan gübresinin bulaştığı gıdalar,

Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri.

KOLİ BASİLİ BELİRTİLERİ

İnsanlar genellikle koli basili mikrobunu aldıktan 3-4 gün sonra hastalanırlar.

Belirtileri arasında şunlar yer alır;

Şiddetli mide krampları,

İshal,

Kanlı ishal,

Kusma,

Ateş.





KOLİ BASİLİNİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ KİŞİLER

Çocuklar ve yaşı ilerlemiş kişilerde daha fazla görülmektedir.

Onun dışında aşağıda yer alan kişilerde rastlanır;

Diyabet Rahatsızlığı olan kişilerde,

Kanser tedavisi gören kişilerde,

Mide ilacı kullananlarda.



