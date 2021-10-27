Kolloid nedir

Kimya başta olmak üzere birçok alanda sıklıkla kullanılan bir terim olan kolloid, heterojen karışımlarla gerçek çözelti arasındaki karışımları tanımlamak için kullanılır.

İlk olarak 1861 yılında İskoçyalı bilim adamı Thomas Graham tarafından ortaya atılan kolloid kavramı, gerçek çözelti ile heterojen karışımlar arasında yer alan ara karışımları ifade etmektedir.

Farklı maddeleri parşömen zardan geçirme işlemini inceleyen Graham, bazı maddelerin bu zardan daha hızlı ya da daha yavaş geçtiğini gözlemlemiştir. Bu inceleme sonucunda da maddeleri ''kolloid'' ve ''kristaloid'' olarak ikiye ayırmıştır.

Graham'ın deneyinde kolloid karışımlar, büyük moleküllere sahip olmaları nedeniyle parşömen zardan geçememiştir. Böylece heterojen karışım ile gerçek çözelti arasında karışımlar olduğu ortaya çıkmıştır.

KOLLOİD KARIŞIM ÖRNEKLERİ

Kolloid; homojen bir görünüme sahip, dağılan ve dağıtıcı madde içerisinde asılı kalan heterojen karışımlar olarak da bilinmektedir. Bu karışımların gözle görülmesi ve diğer çözeltiler arasında ayırt edilmesi oldukça zordur.

Çevrede görülen birçok maddenin kolloid karışım olduğunu ifade etmek mümkündür. Sis, sprey böcek ilacı, toz, duman ve bulut gibi aerosoller kolloid karışıma örnek verilebilir.

Ayrıca krem şanti, traş kremi, köpük saç spreyi gibi köpükler; marşmelov ve strafor gibi katı köpükler; süt, mayonez, yumurta akı ve losyon gibi emülsiyonlar; jel, tereyağı ve jöle gibi jeller; mürekkep, silgi, sıvı deterjan, şampuan gibi soller ve inci, taş, renkli cam ve alaşımlar gibi karı soller de kolloid karışım çeşitleri arasında yer alır.