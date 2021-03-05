Komedon nedir

Komedon, tıkanmış ve genişlemiş gözenekleri tanımlamak için kullanılır.

Ciltte oluşan komedon sivilcenin ilk evresidir ve temizlenmez ise ciltte mutlaka sivilce oluşumu gerçekleşir.

Ciltte oluşan siyah noktalar açık komedon olurken beyaz noktalar halinde yağ bezeleri kapalı komedon olarak adlandırılır.

Komedon tedavisindeki tek amaç tıkanan kirli ve yağlı gözeneklerin açılmasını sağlamaktır.

Çaydanlığa suyu koyun ve kaynayan suyu ocaktan alıp bir tülbent yardımı ile buhara yüzünüzü tutun. 5 dakika tutup ardından cildinizi soğuk su ile yıkayın.

Haftada 3 kez düzenli uygulama sonucunda komedon oluşumu engellenmiş olur.