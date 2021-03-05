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Komedon nedir
Komedon, cildin temizlenmemesi sonucunda cilde yerleşen kirli tabaka ve yağ katmanının birleşmesiyle oluşur.
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 17:12
- Güncelleme : 05.03.2021 - 17:14
Komedon, tıkanmış ve genişlemiş gözenekleri tanımlamak için kullanılır.
Ciltte oluşan komedon sivilcenin ilk evresidir ve temizlenmez ise ciltte mutlaka sivilce oluşumu gerçekleşir.
Ciltte oluşan siyah noktalar açık komedon olurken beyaz noktalar halinde yağ bezeleri kapalı komedon olarak adlandırılır.
KOMEDON OLUŞMASININ NEDENLERİ
- Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalındığında komedon meydana gelebilir.
- Kişilerin yüz bölgelerine kullanmış olduğu bazı kozmetik ürünler bu soruna neden olur. Özellikle çok yağlı ve kalitesiz bakım ve makyaj ürünleri bu sorunun nedenlerinden en önemlisidir.
- Yaz aylarında aşırı terlemeye bağlı olarak vücutta isirik şeklinde komedon oluşabilir.
- Çok fazla yağlı yiyecek tüketiminde de bu sorun kendini gösterir.
- Kişilerin hormonlarında yaşanan değişimlerde komedon oluşmasına neden olan etmenler arasında yer alır. Özellikle hamilelik gibi ani hormon değişimlerinde daha sık görülür.
- Motor kaskı gibi başı ve yüzü çok sıkan ve kan akışını zorlayan durumlarda komedon problemleri sık görülür.
KOMEDON NASIL ENGELLENİR
Komedon tedavisindeki tek amaç tıkanan kirli ve yağlı gözeneklerin açılmasını sağlamaktır.
Çaydanlığa suyu koyun ve kaynayan suyu ocaktan alıp bir tülbent yardımı ile buhara yüzünüzü tutun. 5 dakika tutup ardından cildinizi soğuk su ile yıkayın.
Haftada 3 kez düzenli uygulama sonucunda komedon oluşumu engellenmiş olur.