Kompost nedir

Kompost evsel atık, bahçe atıkları vb. organik atıkların belirli şartlarda çürütülmesiyle elde edilen bir gübre çeşididir.

Kompost, doğada ölü veya atık olarak bulunan canlıların ayrışıp tekrar mineral ve besin değeri zengin bir toprağa dönüştürme işlemidir.

Kompostlama, biyolojik olarak parçalanabilir organik içeriğe sahip olan atıkların toprakta yetişen bitkiler için besin maddesi olarak kullanılabilen bir son ürüne dönüştürüldüğü atık bertaraf ya da azaltma işlemidir.

Kompostlama işleminde organik maddeler kontrollü şartlar altında biyolojik olarak ayrıştırılmaktadır.

Mikroorganizma adı verilen ve gözle görülmeyen canlılar organik içeriğe sahip olan atıkları parçalayarak humus şeklindeki gübreye dönüştürmektedir.

KOMPOST NELERDEN YAPILIR

Kompost oluşması için kullanılan bazı organik ürünler şunlardır:

Yemek Atıkları: Ekmek ve benzeri unlu mamuller, çay, kahve, kuru ve hazır yemekler, meyve ve sebze atıkları, yumurta kabuğu vb.

Bahçe Atıkları: Yapraklar, otlar, budama atıkları, dallar, bahçeden çıkan bütün organik atıklar

Kâğıt ve karton: Peçete, kullanılmış kağıt, gazete, dergi, içecek kutuları, kağıt bardaklar, işyerlerinde veya evlerde malzemelerin içine konulduğu tüm karton kutular vb.

Odun: Odun ve parçası, talaş, kereste vb.

Organikler: Bunların dışında kalan biyolojik olarak parçalanabilen tüm organikler.

Kaçınılması gereken atıklar: Narenciye kabukları (asit oranı yüksek olduğu icin az kullanılmalı), artık et, tavuk, balık, kemikler, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri (kötü kokular üretir ve başka mikrorganizmalara ev sahipliği yapar), atık yağlar, kızartma yağlar, metal, kumaş, hayvan kumu

KOMPOST YAPILIŞI

Saksınızı tabağıyla birlikte kompost yapacağınız yere yerleştirin

Ilk katmanı biraz toprak ve kahverengi atıklarınızdan oluşturun

Üstüne kompost için ayırdığınız yeşil atıklarınızı koyup, üstünü tekrar kahverengi atıklarla kaplayın.

Atıklarınız biriktikçe, bu katmanları sırasıyla tekrarlıyor ve her katmanın 10cm’i geçmemesine ve eşit oranda olmalarına özen gösterin.

1 metreyi geçmemesi tavsiye edilir.

Sıklıkla nemini kontrol etmeyi unutmayın.

Kompostu iki-üç günde bir hafifçe karıştırmanız yeterli olacaktır. Yaklaşık 20-30 gün sonunda kompost hazır hale gelir. Doğru hazırlandığında kompost karışımı böceksiz, hoş kokulu ve tane tane bir toprak görünümünde olmalıdır.