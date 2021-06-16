Konka nedir

Burnun yan duvarlarında konka yani burun eti denilen yapılar bulunur. Konkalar, alerjenler gibi bazı faktörlerin etkisiyle kanla dolup şiştiğinde nefes almayı güçleştirebilir.

Konka, burun dış duvarında bulunan, genellikle her burun boşluğunda üçer adet olan, burunun öndeki deliklerinin hemen arkasından başlayarak arkada genize kadar uzanan yapılara verilen isimdir.

Görevleri akciğere çekilen havanın ısıtılmasını, nemlenmesini, filtre edilmesini ve iletimini sağlamaktır.

Yumuşak doku ve kemikten oluşan konkalar hava soğuk olduğunda, içindeki damarlara kan dolmasını sağlayarak şişer ve burundan alınan havanın solunuma hazır hale gelmesini sağlar.

KONKA BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Burun etinde büyüme meydana gelmesiyle, solunum gittikçe zorlaşmakta ve bu durum solunum yollarında meydana gelen sağlık sorunlarının yanı sıra, uyku apnesi, yeterli derin uyku alınamamasına bağlı olarak ortaya çıkan konsantrasyon eksikliği gibi pek çok sorunu da beraberinde getirebilmektedir.

Konka büyümesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Uzun süreli burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

Burun deliklerinin içinde bir şey olduğu hissi

Alın bölgesinde ve göz çevresinde basınç ve ağrı

Koku hissinde değişiklik

Horlama

Hafif yüz ağrısı

Ağız kuruluğu

NEDENLERİ

Havadaki sürekli kirlilik ve nemlilik; solunum yoluyla alınan havanın vücut sistemine uyumunun sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu durumun süreklilik arz etmesi sonucu, burun etlerinde büyüme meydana gelebilmektedir.

Alerji; alerjisi olan kişilerde alerjiye sahip olunan unsurların (mantar, küf, toz, polen vs.) ortamda bulunması sonucu burun etlerinde en fazla şişme alt burun etlerinde meydana gelmektedir.

Sigara kullanımı; solunan havanın temizlenmesi için gerçekleştirilen burun eti fonksiyonlarını, havayı daha çok kirleterek daha olumsuz niteliğe dönüştürmektedir.

Kronik ya da sürekli sinüzit; burun fonksiyonlarında uzun süreli olumsuzluklara sebep olarak, burun etinin büyümesini beraberinde getirmektedir.

Burun iltihapları; sonucu solunum olumsuz etkilenmekte ve burun etlerinde büyüme meydana gelebilmektedir.

Burun kemiğinde bulunan eğrilik; gerçekleştirilen solunum fonksiyonlarının niteliklerini olumsuz şekilde etkilemekte ve burun etlerinde sürekli olarak gerçekleşen olumsuz etkiler sonucunda şişme, ilerleyen süreçlerde ise büyüme meydana gelebilmektedir.

KONKA BÜYÜMESİ DURUMUNDA ÖNERİLER