Konsinye nedir

Konsinye; bir satıcının, başka bir satıcı, dağıtıcı veya komisyoncuyla mallarının ederini satıldıktan sonra almak üzere yaptığı satış işlemine denmektedir.

Konsinye satışı, malların mülkiyetinin devir edilmeden, diğer bir anlamı ile gönderilen malların mülkiyetinin de satıcıda kalması şartı ile konsinye malı alan durumunda olan kişiye verilmesi şeklinde açıklanabilir.

Kısaca konsinye işlemi, bir işletmenin daha önceden tespit edilmiş olan bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak için diğer bir işletmeye mal göndermesidir.

Malı gönderen işletme ya da tüccar ''konsinyatör'', malı satmak için teslim alan tüccar veya işletmeye ise ''konsinye'' adı verilmektedir.

Malları konsinye olarak satan taraf, satıştan elde edilen gelirin bir kısmını ya sabit oranlı bir ücret ya da komisyon olarak almaktadır.

KONSİNYE USULU SATIŞLARDA BELGELER NE ZAMAN DÜZENLENİR

Konsinye satış, mallarınızı satmak için fiziksel bir mağazanız veya çevrimiçi bir pazar yeriniz yoksa iyi bir çözümdür. Konsinye satışlarda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Malın satıcı tarafından konsinye malı alana gönderilmesi durumunda düzenlenen sevk irsaliyesinin üzerine “Konsinye olarak sevk edilmiştir.” ifadesi yazılan mallar teslim edilir.

Konsinye malı alan kişi, bu malı alıcıya teslim ettiği günden itibaren 7 gün içinde faturasını keser.

Malın alıcıya konsinye malı alan firma tarafından teslim edilmesi ile başlamış olur.

Konsinye malı alan firmalarda satılmayan konsinye mal varsa, bu mallar konsinye malı veren firmanın stoklarında da görünür.

KONSİYENİN AVANTAJLARI

Bazı çevrimiçi şirketler, belirli bir dereceye kadar konsinye satış mağazalarıdır ve satışın belirli bir yüzdesini almak şartıyla insanlara mallarını sergilemek ve satmak için bir pazaryeri sunmaktadır. Bu, satış yapmak isteyen kişinin kendi web sitesini oluşturma, müşteri çekme ve ödeme süreçlerini ayarlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Konsinye satışların göndericiye sağladığı avantajlar şunlardır:

Alıcıya malı göndererek stok tutma maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Ürünü satmak için bir liste oluşturmaya zaman harcaması gerekmez.

Bir perakende vitrin oluşturmasına gerek yoktur.

Alıcıyı mallarını stoklamaya ikna etmeyi kolaylaştırır.

Alıcı için avantajları ise şu şekildedir:

Mallar için peşin ödeme yapmasına gerek yoktur.

Satılmamış mallar ücretsiz olarak iade edildiğinden risk azaltılır.

Mallar son kullanıcılara satılana kadar, ödeme yapılmasına gerek yoktur.

DEZAVANTAJLARI

Gönderici için dezavantajları şöyledir:

Doğrudan kullanıcılara satmaktan daha az gelir elde edilir.

Risk ve maliyet korunur ve satılmayan mallar alıcıya ücretsiz olarak iade edilir.

Alıcı için dezavantajları ise şu şekildedir: