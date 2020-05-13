Konstrüktivizm nedir

Konstrüktivizm, 1910'lu yıllarda Rusya'da ortaya çıkan bir sanat akımıdır.

Yapısalcılık olarak da ifade edilen akımın, 1917 Rus Devrimi'nin ardından etkin rol üstlendiği bilinmektedir.

Bu akıma yönelik eserler ortaya koyan sanatçıların temel hedefi ise makine ve insan bilincini sentezlemektir.

Konstrüktivist sanatçılar, kullanılabilir malzemelerden faydalanarak farklı biçimler meydana getirmiş ve bu sayede yapıcı çalışmalar ortaya koymuşlardır.

ÇAĞDAŞ TEKNİKLERİ BENİMSEDİLER

Çoğunlukla endüstriyel malzemeleri biçimlendirmek amacı güden bu akımda sanatçıların, yenilikçi ve çağdaş teknikleri benimsedikleri görülür.

Bu döneme damga vuran konstrüktivist isimler, sanatta materyalist tavrı ve bilimselliği savunmuşlardır.

KÜBİZM VE FÜTÜRİZMDEN ETKİLENİR

Kübizm ve fütürizm gibi kendisinden önce ortaya çıkan sanat akımlardan etkilen konstrüktivizm, I. Dünya Savaşı'nın ardından toplumun yeniden inşa edilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

TÜM DÜNYADA KONTRÜKTİVİZM MODASI OLUŞTU

Fotoğrafçı ve tasarımcı Aleksandr Rodçenko’nun avangart eserlerinden yola çıkılarak ressam Kazimir Malevich tarafından öne sürülen kontrüktivizm terimi, ardından giderek büyüyen bir akım haline gelmiştir.

Birçok sanat alanında örneklerine rastladığımız akım; grafik tasarım ürünlerine, logolara, posterlere, kitap kapaklarına ve reklamlara kadar uzandı ve ardından tüm dünya üzerinde bir konstrüktivizm modası oluşmuştur.

ÖNEMLİ KONTRÜKTİVİST SANATÇILAR

Endüstriyel, soyut ve günümüze ait modern sanayi bakış açısıyla öncü bir akım yaratılmıştır.

Bu akımın ortaya çıkmasında önemli rol üstelenen kontrüktivistler ise şu şekildedir:

Vladimir Tatlin

El Lissitzky

Alexander Rodchenko

Naum Gabo