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    Konsültasyon nedir

    Bir hastalık konusunda birkaç hekimin bir araya gelerek teşhis koyması anlamına gelen konsültasyon, bilgi alışverişi anlamına gelir.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 12:00
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    Konsültasyon nedir

    Tıpta, çeşitli dallarda uzman olan hekimlerin, tam aydınlatılmamış bir vaka yahut teşhisi zor bir hastalık karşısında yaptıkları fikir alışverişi, istişare yapmasına konsültasyon denir.

    Konsültasyon kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

    KONSÜLTASYON TDK ANLAMI

    Konsültasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

    - Bir hastalığa tanı koymak veya hastalığı tedavi etmek amacıyla birden fazla hekimin görüş alışverişinde bulunması, konsulto

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