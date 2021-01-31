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Konsültasyon nedir
Bir hastalık konusunda birkaç hekimin bir araya gelerek teşhis koyması anlamına gelen konsültasyon, bilgi alışverişi anlamına gelir.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 12:00
Tıpta, çeşitli dallarda uzman olan hekimlerin, tam aydınlatılmamış bir vaka yahut teşhisi zor bir hastalık karşısında yaptıkları fikir alışverişi, istişare yapmasına konsültasyon denir.
Konsültasyon kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
KONSÜLTASYON TDK ANLAMI
Konsültasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Bir hastalığa tanı koymak veya hastalığı tedavi etmek amacıyla birden fazla hekimin görüş alışverişinde bulunması, konsulto