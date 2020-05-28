Kontüzyon nedir

Tıp dilinde kontüzyon, deri altında meydana gelen travmatik doku hasarıdır.

Halk arasında ezik veya çürük şeklinde ifade edilen kontüzyon, bir tür yumuşak doku zedelenmesidir.

KEMİKLİ BÖLEGELER DAHA FAZLA ETKİLENİR

Genellikle derinin üst kısmında hiçbir hasar, kesik vb. oluşturmadan deri altındaki kılcal damarların yırtılıp kanamasıyla oluşan kontüzyon, kemiğin deri yüzeyine yakın olduğu bölgelerde sık sık gözlemlenir.

Kaval kemiği üstü, kaş bölgesi gibi alanlarda, yumuşak et dokusunun az olması sebebiyle dışardan alınacak bir darbe, yumuşatılamadan doğrudan kılcal damarlara ulaşır. Dış darbeler, kan ve lenfatik damarları etkileyerek kanın kılcal damardan dışarı sızmasına neden olurak kontüzyon durumunu yaratır.

HASARLI BÖLGEYE BUZ UYGULAMASI YAPILIR

Hasar önemi sıralamasında üç aşamayla sıralandırılan kontüzyonun en tehlikesiz olduğu kısım 1. dereceden kontüzyondur. Bu tür vakalarda sadece kılcal damarlar zarar görmüştür ve genellikle doku, çok koyu bir renge bürünmeden sarararak kısa süre içinde yok olur.

2. dereceden kontüzyonda deri altındaki damarların kanaması daha ciddidir ve yaralı bölgeye dokunulduğunda ağrı ve şişlik hissedilir.

Deri canlılığını tehlikeye atan 3. derece kontüzyon ise, cildin bir hücre tabakasının ölümüyle sonuçlanmasıyla kendini belli eder ve deri siyahımsı bir renk alır.

Tedavi için genellikle söz konusu bölgeye buz kompressi yapılarak , baskılı bandaj uygulanır.