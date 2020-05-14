Konversiyon bozukluğu nedir

Kişinin fiziksel olarak herhangi bir sorunu olmamasına rağmen, psikolojik sorunlarının kendi isteği dışındaki bedensel belirtilerine verilen isimdir.

Konversiyon bozukluğu, çeşitli ruhsal sıkıntıların bedensel sorunlara dönüşmesi durumudur.

Ruhsal sıkıntıların dönüştüğü bu bedensel sıkıntılar ise, konuşamama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı gibi hallerdir.

Kişilerde her yaşta görülse de daha çok ergenlik ve gençlik yıllarında kendini göstermektedir.

Bedensel belirtilerin ortaya çıkmasından önce, mutlaka stres yaratan başka bir durum ortaya çıkmıştır ve bunun sonucunda konversiyon bozukluğu meydana gelmiştir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Konversiyon bozukluğunun belirtileri, "Bayılma, körlük, epilepsi krizi geçirme, vücutta titreme, his kaybı ve hareket etmede güçlük çekme" olarak bilinmektedir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kişilerde önce fiziksel kontroller yapılarak bedensel kaynaklı bir sorun olup olmadığına bakılır.

Daha sonra ise psikiyatrik muayeneyle tanı konulduktan sonra tedaviye başlanabilir.

Danışanla birlikte yürütülen terapilerle birlikte, ilaç tedavisi de en etkili sonucu vermektedir.

Konversiyon bozukluğunda ailenin ve yakın çevrenin tedavi sürecinde doktorla veya danışanla işbirliği içerisinde olması çok önemlidir.

Konversiyon bozukluğunun tedavisi zahmetli ve uzun sürelidir.

Değişim için sabırlı olunmalıdır.