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Koprolali nedir
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 18:06
- Güncelleme : 13.12.2021 - 18:13
Kişilerin, müstehcen ve toplum içerisinde uygun bulunmayacak sözleri, kendilerini kontrol edemeden söylemesine ''koprolali'' denmektedir.
Koprolali, tourette sendromu başta olmak üzere çeşitli durumların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Tourette sendromu, aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya ''nörokimyasal'' kalıtsal bir rahatsızlıktır.
Tourette sendromunun teşhis edildiği bireylerde, koprolaliye sıklıkla ekolali, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesi eşlik etmektedir.
Toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülen tourette sendromu, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlanmaktadır. Koprolali görülen kişilerin yaklaşık yüzde 30'unda tourette sendromu teşhis edilmektedir.
KOPROLALİNİN NEDENLERİ
Koprolalinin nedenleri, koprolaliye sebep olan nörolojik bozukluklar ve bu bozukluklara sahip kişilerin anlık olarak bu davranışı göstermesine sebep olan itici güçler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.
Koprolaliye sebep olan itici güçler kişinin fiziksel ve duygusal stres altında bulunduğu durumlardır. Aşırı sıcak ve soğuk havalar, topluluk önünde konuşmanın gerekmesi gibi durumlar koprolaliyi tetikleyebilmektedir.
Koprolalinin görüldüğü nörolojik durumlar:
- Tourette sendromu
- Şizofreni
- Beyin hasarı
- Bunama
- Otoimmun hastalıklar
- Nöbet (kriz, tutarık)
KOPROLALİNİN BELİRTİLERİ
- Halüsinasyon
- Hareket düzensizlikler
- Konuşma bozuklukları
- Hiperaktivite bozukluğu
- Obsesif kompulsif bozukluk
- Dürtü kontrol bozuklukları
- Agresiflik
- Öfke patlamaları
KOPROLALİNİN TEDAVİSİ
Uzmanlar koprolalinin derecesine ve kişinin hayatındaki önemine göre koprolali tedavisi uygulama veya uygulamama kararını vermektedir.
Koprolali durumunun kontrolünün sağlanmasında aile desteğinin rolü büyüktür. Tedavi uygulamalarına başlanmadan önce kişinin ailesi ve yakın çevresine desteklerinin önemi anlatılmalı ve kişiye yardımcı olmaları sağlanmalıdır.
Koprolalide tedavi seçenekleri ilaç dışı tedaviler ve ilaç tedavileri olarak ayrılmaktadır.
İlaç Dışı Tedavi Yaklaşımları
- Davranış terapisi
- Tersine alışkanlık kazandırma
- Tikler için kapsamlı davranışsal müdahale
- Maruz bırakma- yanıt önleme
İlaç Tedavileri
Yalnızca ilaç tedavisinin uygulanması çok nadir görülmektedir ve bu durumda sonuç alma ihtimali düşmektedir.
İlaç tedavileri belirtilere yönelik olabildiği gibi çeşitli hastalıklarla beraber görülen koprolalide hastalıklara yönelik ilaç tedavileri de uygulanabilmektedir.