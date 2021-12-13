Koprolali nedir

Koprolali hastalığı, bir kişinin istemsizce toplum içinde söylenmeyecek müstehcen ve küfürlü sözler söylemesidir. Koprolali, ilaç tedavisi veya ilaç dışı yöntemler kullanılarak tedavi edilmektedir.

Kişilerin, müstehcen ve toplum içerisinde uygun bulunmayacak sözleri, kendilerini kontrol edemeden söylemesine ''koprolali'' denmektedir.

Koprolali, tourette sendromu başta olmak üzere çeşitli durumların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Tourette sendromu, aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya ''nörokimyasal'' kalıtsal bir rahatsızlıktır.

Tourette sendromunun teşhis edildiği bireylerde, koprolaliye sıklıkla ekolali, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesi eşlik etmektedir.

Toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülen tourette sendromu, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlanmaktadır. Koprolali görülen kişilerin yaklaşık yüzde 30'unda tourette sendromu teşhis edilmektedir.

KOPROLALİNİN NEDENLERİ

Koprolalinin nedenleri, koprolaliye sebep olan nörolojik bozukluklar ve bu bozukluklara sahip kişilerin anlık olarak bu davranışı göstermesine sebep olan itici güçler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

Koprolaliye sebep olan itici güçler kişinin fiziksel ve duygusal stres altında bulunduğu durumlardır. Aşırı sıcak ve soğuk havalar, topluluk önünde konuşmanın gerekmesi gibi durumlar koprolaliyi tetikleyebilmektedir.

Koprolalinin görüldüğü nörolojik durumlar:

Tourette sendromu

Şizofreni

Beyin hasarı

Bunama

Otoimmun hastalıklar

Nöbet (kriz, tutarık)

KOPROLALİNİN BELİRTİLERİ

Halüsinasyon

Hareket düzensizlikler

Konuşma bozuklukları

Hiperaktivite bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluk

Dürtü kontrol bozuklukları

Agresiflik

Öfke patlamaları

KOPROLALİNİN TEDAVİSİ

Uzmanlar koprolalinin derecesine ve kişinin hayatındaki önemine göre koprolali tedavisi uygulama veya uygulamama kararını vermektedir.

Koprolali durumunun kontrolünün sağlanmasında aile desteğinin rolü büyüktür. Tedavi uygulamalarına başlanmadan önce kişinin ailesi ve yakın çevresine desteklerinin önemi anlatılmalı ve kişiye yardımcı olmaları sağlanmalıdır.

Koprolalide tedavi seçenekleri ilaç dışı tedaviler ve ilaç tedavileri olarak ayrılmaktadır.

İlaç Dışı Tedavi Yaklaşımları

Davranış terapisi

Tersine alışkanlık kazandırma

Tikler için kapsamlı davranışsal müdahale

Maruz bırakma- yanıt önleme

İlaç Tedavileri

Yalnızca ilaç tedavisinin uygulanması çok nadir görülmektedir ve bu durumda sonuç alma ihtimali düşmektedir.

İlaç tedavileri belirtilere yönelik olabildiği gibi çeşitli hastalıklarla beraber görülen koprolalide hastalıklara yönelik ilaç tedavileri de uygulanabilmektedir.