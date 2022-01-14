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    Korvet nedir

    Yüksek manevra kabiliyetine sahip olan korvet, küçük bir savaş gemisidir. Aynı zamanda sahil güvenliğini sağlamak ve arama kurtarma gibi birçok alanda kullanılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 17:53
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    Korvet nedir

    Hafif zırha sahip olan korvet, sahil devriye gemilerinden büyük ancak fırkateynden küçük savaş gemileridir.

    YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİNE SAHİP

    Hızlı ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olan gemiler, genelde sahil güvenliğini sağlayarak büyük filolara destek verir. Aynı zamanda da küçük çatışmalara katılabilir.

    UZUNLUĞU 50-130 METRE ARASINDA

    Uzunluğu 50-130 metre arasında değişen korvet gemileri füzeler ve torpidolarla donatılmış olup, kıyı güvenliği, büyük filolara destek vermek, ticaret yolları güvenliğini sağlamak, istihbarat, arama ve kurtarma, su ve denizaltı harbi gibi birçok alanda kullanılan bir savaş gemisidir.

    Korvet nedir #1


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