Kotasyon nedir

Borsa yönetmeliği içerisinde belirli şartları taşıyan sermaye piyasası araçlarının, pazar listesine girmesi ve işlem görmesinin kabul edilmesine kotasyon denir.

Borsa yönetmeliği içerisinde belirli şartları taşıyan sermaye piyasası araçları içerisine girmek isteyen, bu pazarda listede bulunmak isteyen ve işlem görmek isteyenlere izin verilmesi durumu kotasyondur.

Borsadaki terim, borsaya kote olmak olarak kullanılır.

İLK KOTASYON

Eğer bir kuruluş, borsada ilk kez hisse senetlerinin işlem görmesini bekliyorsa ve ilk kez işlem görecekse, bu kuruluşun listelenen hisse senetlerine verilen harekete kotasyon adı verilir.

İlk kotasyon da bu anlama gelmektedir.

İLAVE KOTASYON

İlave kotasyon, borsada hisse senetleri kotasyon listesinde olan bir şirketin, sermaye artırımı amacı ile ilave ettiği yeni hisse senetlerinin kote edilmesine ilave kotasyon denir.

KOTASYON DIŞI

Listeye girmek isteyen hisse senetleri, işlem görmek istediğinde, fiyatların bir sebepten ötürü belirlenememesi (oluşmaması, belirlenmemesi vb.) durumlarının tamamında doğrudan zaman aşımına uğrayan bu hisse senetleri, geçici süreliğine durdurulur.

Durdurma işleminde ise doğrudan liste dışı kalır. Bunu karşılığı ise işte kotasyon dışı anlamı taşır.