Koto nedir

Geleneksel Japon enstrümanı olan koto, kanuna benzeyen telli bir klasik çalgıdır.

Çinliler tarafından 7. yüzyılda Japonya’ya getirildiği öne sürülen koto, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 13 telli bir enstrümandır.

MODERN MÜZİKTE DE KULLANILIR

Mistik ve klasik kullanımı, özellikle 17. yüzyılda iyice öne çıkan bu çalgı, aynı zamanda saray çalgısı olarak da bilinir.

Klasik bir çalgı olan koto, günümüzde popüler müzik parçalarıyla da birleştirilerek kullanılır.

RAHATLATICI BİR SESİ VARDIR

Yer değiştirilebilen köprüler üzerine kurulmuş olan koto, köprülerin ideal pozisyona getirilmesiyle akordlanır. Türk müzik kültüründeki kanuna benzer şekilde; başparmağın ucuna, işaret parmağının ön yüzüne ve orta parmağın iç yüzüne yerleştirilen mızraplar sayesinde çalınan koto, icra edilmesi zorlayıcı bir müzik aleti olarak öne çıkar.

Masalsı tınısı sayesinde klasik dönemlerde “büyülü ses aleti” olarak da adlandırılan koto, Japon kültüründe önemli bir yere sahiptir.