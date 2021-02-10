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    Kozmonot nedir

    Kozmonotlar, uzayda çalışmak için Rus Uzay Ajansı tarafından eğitilmiş ve sertifikalandırılmış insanlardır.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 09:35
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    Kozmonot nedir

    Uzaya yolculuk yapmak amacıyla eğitilmiş insanlara kozmonot denir. Aralarındaki tek fark, Amerika'da uzay adamına astronot denirken Rusya da kozmonot diye isimlendirilmesidir.

    Kozmonotlar ve astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda birlikte çalışırlar.

    Kozmonotlar sadece RSA (Rus Uzay Ajansı) tarafından eğitilirler ve sertifikalandırılırlar. Astronotlar ise NASA (Amerikan Uzay Ajansı), JAXA (Japon Uzay Ajansı) , ESA (Avrupa Uzay Ajansı), veya CSA (Çin Uzay Ajansı) tarafından eğitilip sertifikalandırılırlar.

    İLK KOZMONOT: YURİ GAGARİN

    İnsanlığın yaşamını değiştiren ve bir nevi uzay araştırmalarının önünü açan 12 Nisan 1961’de toplamda 108 dakika süren 327 kilometre yüksekliğindeki yörüngedeki uzay dönüşünü gerçekleştiren ilk insandır.

    Vostok-1 uzay aracıyla 108 dakika boyunca yolculuk gerçekleştirmiştir.

    Kozmonot nedir #1

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