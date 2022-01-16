Kriko nedir

Kriko, kaldırılması zor büyük eşyaları kolaylıkla yükseğe kaldırmayı sağlayan bir araçtır. Genellikle motorlu araçlar için kullanılır.

Her araçta bulunması zorunlu olan kriko, acil durumlarda aracın kaldırılmasını sağlayan bir alettir.

Elle kaldırılamayacak kadar ağır ve hacimde herhangi bir eşya için de krikolar hayat kurtarıcı olabilir.

Arabamızın bir tekerleği patladığında krikoyu kullanarak yüzlerce kilo ağırlığındaki arabamızı rahatça kaldırabiliyor ve tekerleği değiştirebiliriz.

KRİKO NASIL KULLANILIR

Araç sahibi her sürücünün krikonun nasıl kullanılacağını bilmesi gerekmektedir.

Sizde aşağıda sıraladığımız adımları takip ederek aracınızın tekerini kolayca değiştirebilirsiniz.

İlk olarak krikoyu aracın altına yerleştirmeden önce aracın kaymayacak, düz bir yolda durduğundan emin olmanız gerekmektedir. Eğer gerekirse tekerleklerin önüne takozlar yerleştirerek aracınızı sabitleyin.

Sonra ki adım olarak aracınızın ağırlık merkezini bulmalısınız. Bunun sebebi ise eğer doğru noktaya yerleştirmezseniz verimli bir sonuç elde edemezsiniz.

Son olarak doğru yere yerleştirdikten sonra araç istediğiniz yüksekliğe gelene kadar kolu çevirin.

KRİKOLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Hidrolik krikolar Pascal Prensibi ilkesi ile çalışmaktadır.

Hidrolik krikoların içerisinde tek yönde sıvı ileten vanalar ve farklı çaplarda pistonlar bulunmaktadır. Kolun hareket ettirilmesi ile birlikte pistonlardan birine uygulanan basınç diğer pistonla içerisindeki sıvıya iletilir. Bu sayede aracı yukarıya doğru ittirmek için gerekli olan kuvvet de sağlanmış olur.



