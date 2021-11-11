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    Kromozom nedir

    Kromozomlar, hücre çekirdeğinde bulunan ve hücre bölünmesi esnasında DNA'nın kodlandığı çiftli protein yapılarıdır. Bir insanda 23 çift olmak üzere toplam 46 kromozom bulunur.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 09:53
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    Kromozom nedir

    Hücre bölünmeye hazırlanırken DNA kendisini eşler ve bölünme esnasında kromatin iplikleri yoğunlaşarak kısalır. Kromatin iplikçiklerden oluşan bu yoğunlaşmış yapıya kromozom denir.

    Kromozom, DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir.

    İNSANLARIN KROMOZOM SAYISI

    Genler kromozom olarak tanımlanan ipliksi yapılar üzerinde taşınırlar. Genellikle çoğu hücremizde 46 kromozom bulunur. Kromozomlarımızı anne ve babamızdan alırız. 23 kromozomluk bir takımı annemizden ve diğer 23 kromozomluk takımı babamızdan alırız.

    GÖREVLERİ

    Tüm canlılar için geçerli olan kromozomlarda genetik kod kullanımı bulunur ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde devamı sağlanır. Hücrelerin gerekli komutlar almasını sağlarken aynı zamanda canlı vücudunun sorunsuz çalışmasını da yine kromozomlar sağlar.

    Kromozom nedir #1

    XY KROMOZOMU

    İnsanlar XY Kromozomu ile temsil edilir. Genelde biyoloji dersleri, kadınların iki tane X kromozomu bulundururken erkeklerde 1 X ve 1Y kromozomu bulundurduğunu söyler

    Kromozom nedir #2

    47 KROMOZOM: DOWN SENDROMU

    Fazla kromozomun neden olduğu genetik hastalıklara verilen en yaygın örneklerden birisi Down sendromudur. Bu hastalığa sahip olan bir kişi 46 yerine 47 kromozoma sahiptir. Bu durum, 21 numaralı kromozomun iki yerine üç kopyası olmasından kaynaklanır.

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