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    Kruvaziyer gemi nedir

    Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan kültürel ve sanatsal etkinlere yer veren bir yolcu gemisidir.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 18:34
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    Kruvaziyer gemi nedir

    Kruvaziyer gemi, üzerinde eğlencelerin konaklamanın yapılabildiği yüksek standartlı gemiler kategorisindedir.

    Belirli rotalar üzerinde, turistik amaçlı olarak seyahat eden yolcu gemisidir.

    Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekmektedir.

    KRUVAZİYER TURİZMİ

    Deniz, kum ve güneşe bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de Kruvaziyer turizmidir.

    Kruvaziyer gemiler, 4-5 yıldızlı yüzen otel konseptinde olanaklar sağlar.

    OTEL KONSEPTİNDE YOLCU GEMİSİ

    Geminin içerisinde, eğlence, alışveriş merkezi, balkonlu kamaralar, bar, casino, restoran hizmeti, okuma, dinlenme, spor ve terapi merkezleri, tiyatro, kütüphane, konferans salonu, uydu haberleşmesi gibi hizmetler bulunur.

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