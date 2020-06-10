Ku Klux Klan nedir

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1865 yılında kurulan, siyah karşıtı gizli bir örgüttür.

Amerika'da George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesi, kısa sürede bütün ülkede toplumsal tepkilere neden oldu. Öteden beri gelen siyah karşıtlığının tarihi aslında çok eskidir.

Geroge Floyd'un beyaz bir polis tarafından boynuna bastırılarak öldürülmesi, siyahilere karşı yapılan ırkçılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın başka ülkelerine de yayılan kitlesel porotestolar ırkçılığa adeta meydan okudu.

İNSANLIK DRAMI

Floyd'un öldürülmesi Ku Klux Klan'ı akla getirdi. Beyaz elbilseler giyerek geceleri dolaşan bu gizli örgütün hedefinde ise hep siyahiler olmuştu. Onların evlerini, iş yerlerini tespit ederek, ülkeden gitmelerini istiyorlardı.

BULAŞAN IRKÇILIK

Amerika'da köleliğin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan bu örgüt, aynı zamanda ölümlere de imza attı. Sadece siyahileri korkutmakla kalmayan ırkçı örgüt adından uzun yıllar söz ettirdi, korku saldı.

KURUCULARI

Örgütün kurucuları arasında, büyük büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest, Yüzbaşı John C. Lester, Binbaşı James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord bulunur.

TEKRAR CANLANDI

Ku Klux Klan örgütü, Amerikan İç Savaşı sonrasında siyahilerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkmıştır.

Amaçlarına ulaşmak için şiddet ve teröre başvurmuşlardır. Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda tekrar canlanmıştır.



