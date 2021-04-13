Kumanya, paketler halinde hazırlanan yiyecek stoklarına verilen isimdir. Hazırlanan paketler içerisinde temel yiyecek ve içecek malzemeleri bulunmaktadır.

Kişiler özellikle uzun yollarda yanlarına tüketebilecekleri bazı yiyecekler alır. Bu yiyecekler kısaca kumanya olarak adlandırılıyor.

Kumanyalar oldukça detaylı hazırlanan paketlerdir. Fakat bu paketlerin içerisine koyulacak olan ürünler bazen kişilerin tercihlerine göre değişebiliyor.

İÇİNDEKİLER

Kumanya nedir denildiğinde akla gelen ilk ürünler yağ, salça, pirinç, çeşitli bakliyat ürünleridir.

Ayrıca çay, şeker, tuz, un gibi temel gıda maddeleri paket içeriğinde bulunmaktadır.

SAVAŞ KUMANYASI

Savaş kumanyası, askeri birliklerin savaş alanındaki gıda gereksinimini gidermek amacıyla hazırlanan paketlenmiş yiyeceklere verilen addır.

Görece uzun raf ömrüne sahip ürünlerden hazırlanan kumanyaların yapımında genellikle konserve, pişirilmiş ya da dondurulmuş gıdalar kullanılmaktadır.

Kumanyalar afet bölgelerine yiyecek yardımı olarak da gönderilmektedir.





