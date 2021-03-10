Kumarin nedir

Kumarin, vanilya kokusuna benzeyen tatlı bir koku ve acı bir tada sahip renksiz bir kristal katıdır.

Bir çeşit ağaç kabuğu olan tarçının "Çin Tarçını" adı verileninde bulunan 'kumarin' maddesi, Avrupa Birliği ve ABD Sağlık Kuruluşları kanserojen olarak kabul ediyor.

Kumarin, vanilyaya benzeyen kokusuyla tanınan bir fitokimyasaldır. Kumarin, tonka fasülyesi ağacı, meyankökü, lavanta, çilek, kayısı, kiraz, tarçın ve tatlı yoncada bulunur. Yeni biçilmiş çimlerin hoş kokmasının sebebi yapısındaki kumarindir. Kumarin serbest veya glikozla kombine şekilde bulunabilir. Genellikle yapay aromalarda, aroma bileşeni olarak da kullanılır. KANAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR Kumarinin damarlardaki kan miktarını arttırdığı ve kılcal damar geçirgenliğini azaltıcı özelliği olduğu da bildirilir. Fakat kumarinin uzun süre yüksek dozlarda kullanıldığında zehirli etki yapabildiği de bildirilir. TARÇIN ALIRKEN DİKKAT

Açıkta satılan ve Vietnam tarçını olarak bilinen tarçın, içinde kan sulandırıcı ve karaciğer enzimlerini artırabilecek bir madde olan kumarin bulunması sebebiyle iç kanamaya ve beyin kanamasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, kapalı ambalajda satılan ince kabuklu tarçınlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsatlı firmaları tarafından üretilen tarçınların tercih edilmesini öneriyor.