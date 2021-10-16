Kundalini nedir

İnsanın vücudunda var olan saf yaşam enerjisi olarak adlandırılan Kundalini, kelime kökeni itibarıyla Sanskrit dilinde "daireler çizmek" anlamına gelir.

Doğu mistisizmi ve yoga felsefesinde oldukça yaygın olarak kullanılan Kundalini, vücutta uyuyan bir enerjidir.

Kundalini enerjisi, belirli meditasyon ve yoga pratiklerinin düzenli olarak yapılması yoluyla uyandırılabilmesi mümkündür.

Kundalini uyanışı, temelde zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyelerde bir dönüşüm yaratan enerjik bir uyanış biçimidir.

KUNDALİNİ NASIL UYANDIRILIR?

Kudaliniyi uyandırmak için birden fazla teknik mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlar nefes egzersizleri, yoga, meditasyon ve basit farkındalık egzersizleridir.

Nefes egzersizlerinde soluğun özellikle omurganın başlangıcındaki noktaya alındığının hayal edilmesi, kundalini enerjisinin uyanmasına yardımcı olmaktadır.

KUNDALİNİ UYANIŞI NASIL ANLAŞILIR?

Kundalini enerjisi uyandığı zaman, yılan olarak sembolize edilen enerji kuyruk sokumumuzdan yükselmeye başlıyor ve aydınlanma gerçekleştiğinde başımızın en üst kısmına kadar yükseliyor.

Kundalini enerjisinin uyanması zihinsel ve duygusal semptomlar ortaya çıkarabildiği gibi, bu enerji uyandığında birtakım fiziksel semptomlar da görülüyor. Bunlar arasında bulantı, terleme ve aşırı enerjik olma durumu bulunuyor. Bunun yanı sıra, mide problemleri yaşanabiliyor.