Küratör nedir

Küratör, bir müze, arşiv, galeri veya kütüphane koleksiyoncusunun yöneticisine verilen isimdir. Çağdaş sanat dünyasında küratörler sergi düzenleyicisi anlamında da kullanılabilmektedir.

Bir küratör, sanat eserleri ve tarihi öğeler gibi koleksiyonları denetler ve bir kurum için kamu hizmeti faaliyetleri yürütebilir. Çoğu müzelerde, hayvanat bahçelerinde, akvaryumlarda, botanik bahçelerinde veya tarihi yerlerde çalışır.

Küratörlük Latinceden alınmış bir kelimedir. Latince ‘’dikkat çekmek için’’ anlamına gelen ‘’curare’’ kelimesinin türemiş halidir. Bu kelime koruyucu, işletici, gözetmen, yönetici veya müfettiş anlamını taşımaktadır.

KÜRATÖRLERİN GÖREVLERİ

Birçok nesne ve belge önemlidir veya tarihsel önem taşır. Küratörler bu materyallerin sergilenmesini korur ve düzenler. Bir küratörün çalışması tipik olarak aşağıdakileri içerir:

Koleksiyonlar edinir, depolar ve sergiler

Sergilerin temasını ve tasarımını seçer

Sergi malzemeleri geliştirir veya ayarlar

Halk için turlar ve atölyeler tasarlar, düzenler veya gerçekleştirir

Kurumu tanıtmak için toplantılara ve sivil etkinliklere katılır

Temizleyiciler, çözücüler ve sabun solüsyonları kullanarak nesneleri temizler

Küratöryel, teknik ve öğrenci personelini yönetir ve denetler

Özel araştırma projeleri planlar ve yürütür

KÜRATÖR OLMANIN ŞARTLARI

Küratör olmak için sanat ve tarihi eserler konusunda uzmanlık gerekmektedir. Bu uzmanlık için üniversitelerin Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olmak ve yüksek lisans yapmak yeterli değildir.

Yurt dışında ve Türkiye’de büyük müze ve galerilerde açılan kurslara gitmek, buralarda gönüllü ve stajyer olarak çalışmalara katılmak gereklidir.

Küratör sürekli algıları açık bir şekilde takip halinde olmalıdır. Güncel olayları, tarihsel olguları ve kültür kaynaklarının gelişim ve değişimini sürekli izlemekle yükümlüdür.

Bir orkestra şefi gibi sanatçıları, teknik işler ekibini, bütçeyi, reklamcıları, yöneticileri, pazarlama ve izlenim idarecilerinin de dahil olduğu bir ekibin yöneticisidir.

Küratörlerin çoğu müzelerde, hayvanat bahçelerinde, akvaryumlarda, botanik bahçelerinde, doğa merkezlerinde ve tarihi yerlerde çalıştıkları için çalışma koşulları değişir.