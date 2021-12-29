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    Kurgan nedir

    Şimdiye kadar bilinen en eski mezar türü olan kurgan, Türk kültüründe var olmakla birlikte içinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömütlerdir.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 09:13
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    Kurgan nedir

    Kurgan mezar, üzerine dairesel biçimde toprak yığılarak yükseltilen mezarlara deniyor. Bu tip mezarların içinde genellikle ölü hediyeleri olarak vazolar, silahlar ve at iskeleti bulunuyor.

    Özellikle Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki yığma tepe ve höyük şeklinde bulunan genellikle tahtadan yapılmış mezarlar için kullanılan bir terimdir.

    Kurganlar Kalkolitik, Bronz Çağı, Demir Çağı, Antik Dönem ve Ortaçağ’da kullanılmaya devam etti. Hatta bu eski gelenek Sibirya ve Orta Asya’da hala devam ediyor.

    KUTSAL TÜRK MEZARLARI

    Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler.

    Bu tip mezarlar Türkik ve Altay kültürlerinde kutsal sayılıyor.

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