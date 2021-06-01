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    Kurna nedir

    Hamamlarda, içinde sıcak ve soğuk suyu karıştırmak ve biriktirip tas ile azar azar kullanmak üzere musluk altlarına yapılmış mermer ya da taş tekneye "kurna" denir.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 11:24
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    Kurna nedir

    Kurna kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

    Kurna, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. TDK’ya göre kurna kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

    - Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş veya plastik tekne.

    KURNA HAKKI

    Hamamda yıkanma ücretine ise "Kurna hakkı" denir.

    DEYİM

    "Hamama gider kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez."

    Kurna nedir #1

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