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Kuru buz nedir
Kuru buz, karbondioksit gazının katı hale gelmesi ile oluşan maddeye denir. Suyun buz haline gelmesi için 0 derecenin altına düşmesi gerekirken kuru buzun sıcaklığı -78,5 C’dir.
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 12:57
- Güncelleme : 25.05.2021 - 13:05
Kuru buz, karbondioksitin endüstriyel makinelerce sıkıştırılarak katı hale getirilmiş halidir.
Kuru buz yapmak için, karbondioksit gazı önce soğutulur ve yüksek basınç altında sıvıya dönüştürülür.
Sıvı daha sonra basınçsız hale getirilir ve bir gaza geri genleşmesine izin verilir. Bu genleşme hızlı bir sıcaklık düşüşüne neden olur. Bu esnada karbondioksitin bir kısmı donarak katı kuru buz haline gelir.
Kuru buza çıplak tenle dokunmak, anında donma demek olabilir. Bu nedenle kuru buzun maşa ile tutulması ve iyi havalandırılan bir ortamda saklanması önemlidir.
Tüketilmesi kesinlikle tehlikelidir. -78° olan bir buz yutulduğunda iç organlara yapışıp soğukluğu ile yüksek ihtimalle zarar verir. Ayrıca oksijeni bastırıp nefes almanızı engeller.
KURU BUZUN KULLANIM ALANLARI
- Dondurma kaplarını süslemek için kullanılır. Etrafı buzla kaplanarak hem dondurmanın sıcak yaz günlerinde hemen bitmemesini sağlar hem de farklı bir görüntü oluşur. Bu da insanların oldukça ilgisini çekmektedir.
- Kimya laboratuvarında soğutma işlemleri ile ilgili kullanılır.
- Çatlak kemiklerde tedavi amaçlı kırığın üzerine uygulanır.
- Uzun mesafelerde dondurma gibi eriyebilecek veya balık gibi hemen bozulabilecek yiyeceklerin buzlarının çözülmeden sağlıklı bir şekilde evlere ulaştırılması için kullanılır.
- Formula 1 yarışlarında yarıştan önce arabaların motorlarını soğutmak için kullanılır.
- Bazıları içeceklerde kullanır. Bu bardaktan dışarı bir duman çıkartır bu yüzden göz alıcı görünür fakat direkt yiyecek ve içeceklere temas ettirmek doğru değildir.
- Metal sektöründeki soğuk büzülme ve sertleştirme işlerinde kullanılır.
- Plastik kaplarındaki çapakları alırken kullanılır.
- Şarap mahzenlerindeki, şarap yapımı sırasında krem tartarın yani yoğunluğu azaltılmış pasta kremasının ortaya çıkartılmasında ve ayrıştırılmasında kullanılır.
- Bazı iş yerlerinde temizleme birimlerinde hijyen sağlamak ve kuvvetli temizlik veya metal parçaları arındırmak için de kullanılır.
- İlaçların muhafazası ve nakliyesi sırasında da kullanılır.