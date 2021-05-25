Kuru buz nedir

Kuru buz, karbondioksit gazının katı hale gelmesi ile oluşan maddeye denir. Suyun buz haline gelmesi için 0 derecenin altına düşmesi gerekirken kuru buzun sıcaklığı -78,5 C’dir.

Kuru buz, karbondioksitin endüstriyel makinelerce sıkıştırılarak katı hale getirilmiş halidir.

Kuru buz yapmak için, karbondioksit gazı önce soğutulur ve yüksek basınç altında sıvıya dönüştürülür.

Sıvı daha sonra basınçsız hale getirilir ve bir gaza geri genleşmesine izin verilir. Bu genleşme hızlı bir sıcaklık düşüşüne neden olur. Bu esnada karbondioksitin bir kısmı donarak katı kuru buz haline gelir.

Kuru buza çıplak tenle dokunmak, anında donma demek olabilir. Bu nedenle kuru buzun maşa ile tutulması ve iyi havalandırılan bir ortamda saklanması önemlidir.

Tüketilmesi kesinlikle tehlikelidir. -78° olan bir buz yutulduğunda iç organlara yapışıp soğukluğu ile yüksek ihtimalle zarar verir. Ayrıca oksijeni bastırıp nefes almanızı engeller.

KURU BUZUN KULLANIM ALANLARI