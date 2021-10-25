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    Kurumsal kredi nedir

    Kurumsal, diğer adıysa ticari krediler, bankaların işletme sahiplerine verdiği bir kredi türüdür.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:07
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    Kurumsal kredi nedir

    Bankalar tarafından nakdi kredi ile teminat mektupları, aval, ciro gibi adlandırılan gayri nakdi kredilere kurumsal kredi diğer adı ile ticari kredi denmektedir.

    Ayrıca bu niteliğe sahip olan taahhütler ve satın alınan tahvil benzeri sermaye araçlarının tümüne de ticari kredi adı verilmektedir.

    BİREYSEL VE KURUMSAL KREDİ FARKI

    Ticari kredileri bireysel krediden ayıran temel fark; ticari kredinin işletmelere, bireysel kredinin ise gerçek kişilere verilmesidir.

    Kullanırken çeşitli teminatlar gösterilmesi gereken ticari krediler, işletme sahiplerinin şirketin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

    Bireysel krediler ise gerçek kişinin belirli şartlar altında mal, hizmet ya da finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceği bir kredi türüdür.

    KURUMSAL FAİZ İNDİRİMİ

    Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

    Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

    Kurumsal kredi nedir #1

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