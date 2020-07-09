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    Kutu denizanası nedir

    Sığ sularda avlanan bu hayvan, dünyanın en ölümcül canlılarından biri olarak bilinir.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 16:40
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    Kutu denizanası nedir

    Kutu denizanasının yaşam bölgesi Avustralya ve Güney Doğu Asya sularıdır.

    Bu denizanası, şu ana kadar keşfedilen en zehirli deniz hayvanı olarak bilinir.

    Görünmez bir yapıya sahip oldukları için fark edilmeleri oldukça zordur. Sığ sularda avlanmayı seven bu hayvanın, yüzücüler ile temas etme ihtimali de yüksektir.

    VÜCUT ŞEKLİ KUTUYU ANDIRIR

    Vücutlarının kutuya benzemesi sebebiyle 'kutu denizanası' adı verilmiştir.

    Vücudu yarı saydam olan kutu denizanasının uzunluğu 15 ile 22 santimetre  arasında değişebilir. Ancak vücutlarının çapı yaklaşık olarak 35 santimetreyi bulabilir.

    Kutu denizanası nedir #1

    HER KÖŞESİNDE DOKUNAÇ VARDIR

    Bu hayvanın her köşesinde her biri yaklaşık 3 metre olan 15 dokunaç bulunur.

    Bu hayvanın zehrine maruz kalanlar ise zehir tam anlamıyla etkisini göstermeden çok önce tarif edilemez bir acı ile sarsıldıklarını ve sersemlediklerini belirtmişlerdir.

    Kutu denizanası nedir #2

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