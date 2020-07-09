Kutu denizanası nedir

Sığ sularda avlanan bu hayvan, dünyanın en ölümcül canlılarından biri olarak bilinir.

Kutu denizanasının yaşam bölgesi Avustralya ve Güney Doğu Asya sularıdır.

Bu denizanası, şu ana kadar keşfedilen en zehirli deniz hayvanı olarak bilinir.

Görünmez bir yapıya sahip oldukları için fark edilmeleri oldukça zordur. Sığ sularda avlanmayı seven bu hayvanın, yüzücüler ile temas etme ihtimali de yüksektir.

VÜCUT ŞEKLİ KUTUYU ANDIRIR

Vücutlarının kutuya benzemesi sebebiyle 'kutu denizanası' adı verilmiştir.

Vücudu yarı saydam olan kutu denizanasının uzunluğu 15 ile 22 santimetre arasında değişebilir. Ancak vücutlarının çapı yaklaşık olarak 35 santimetreyi bulabilir.

HER KÖŞESİNDE DOKUNAÇ VARDIR

Bu hayvanın her köşesinde her biri yaklaşık 3 metre olan 15 dokunaç bulunur.

Bu hayvanın zehrine maruz kalanlar ise zehir tam anlamıyla etkisini göstermeden çok önce tarif edilemez bir acı ile sarsıldıklarını ve sersemlediklerini belirtmişlerdir.