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    Kutup Yıldızı nedir

    Kutup Yıldızı, diğer adıyla Kuzey Yıldızı (Kuzey yarımküre için) herhangi bir zamanda göksel kutba en yakın görünen en parlak yıldızdır.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 17:35
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    Kutup Yıldızı nedir

    Ekinoksların presesyonu nedeniyle, her kutbun konumu 25.772 yıllık bir süre boyunca gökyüzünde küçük bir daireyi tanımlar.

    Kuzey Yıldızı'nın konumu, gezginlerin Kuzey Yarımküre'deki enlem ve kuzey-güney yönünü belirlemede kullanmaları için uygun bir nesne haline gelmiştir.

    Güney gök kutbunun yakınında ise parlak yıldız yoktur; şu anki güney kutup yıldızı Polaris Australis'in parlaklığı sadece 5. kadirdedir ve bu nedenle çıplak gözle zar zor görülebilir.

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