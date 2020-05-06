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Kutup Yıldızı nedir
Kutup Yıldızı, diğer adıyla Kuzey Yıldızı (Kuzey yarımküre için) herhangi bir zamanda göksel kutba en yakın görünen en parlak yıldızdır.
- Haber Merkezi
- 06.05.2020 - 17:35
Ekinoksların presesyonu nedeniyle, her kutbun konumu 25.772 yıllık bir süre boyunca gökyüzünde küçük bir daireyi tanımlar.
Kuzey Yıldızı'nın konumu, gezginlerin Kuzey Yarımküre'deki enlem ve kuzey-güney yönünü belirlemede kullanmaları için uygun bir nesne haline gelmiştir.
Güney gök kutbunun yakınında ise parlak yıldız yoktur; şu anki güney kutup yıldızı Polaris Australis'in parlaklığı sadece 5. kadirdedir ve bu nedenle çıplak gözle zar zor görülebilir.