Restoranlarda adisyonda yer alan kuver ücreti de neyin nesi diye düşünenler için "kuver nedir, neden alınır" sorularının yanıtı haberimizde.

Bazı restoran ve kafelerde hesap fişinde yer alan "kuver" ücreti nedir merak ediliyor.

Kuver kavramı Fransızca "Couvert" kelimesinden geliyor.

Kuver; restoran servise hazırlanırken yemek sırasında kullanılacak malzemelerin masanın üzerine sırasıyla ve kullanışlı bir biçimde yerleştirilmesidir.

KUVER PARASI

Kuver ücreti de masaya getirilen bu örtüyle beraber çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücrettir.

Restoran ve kafelerin menülerinde yer alan bu ibarenin tam olarak masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olduğunu söyleyebiliriz.