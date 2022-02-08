Kuvöz nedir

Kuvöz, vaktinden erken prematüre olarak doğan yenidoğan bebeklerin, hastalıklara karşı korunmaları için gelişim süreçlerinin tamamlanana kadar, bakımlarının yapıldığı yerdir.

Kuvöz, prematüre ya da hasta olarak doğmuş bebeklerin, hastalıklardan korunması amacıyla, gelişimlerini tamamlayana kadar ki süreçte bakımlarının yapıldığı yaşam alanlarıdır.

KUVÖZ NEDİR

Kuvözün başlıca görevlerinden biri; kapalı ve yalıtılmış olan küçük bir alanda ısıyı, birtakım ısıtıcı ve fanlarla bebeğin ihtiyacı olan seviyede tutmaktır.

Ayrıca kuvözlerin içinde bulunan su sayesinde bebeğin vücut nemini kaybetmemesi adına hava buharını dengeli bir oranda tutmak, görevlerinden bir diğeridir.

Bunun yanı sıra yenidoğan bebeğin bir yoğun bakım desteğine ihtiyacı varsa bu bakım da kuvözde gerçekleştirilir.

KAÇ KİLO BEBEKLER KUVÖZE ALINIR

Hamilelik boyunca yapılan kontrollerde bebeğin ortalama kilosu belirlenebilir.

Düşük doğum ağırlığı da bebeklerin kuvöze alınma nedenlerinden biridir.

Prematüre ya da normal doğum ile dünyaya gelen 2500 gramın altında doğan bebekler kuvöze alınır.

KUVÖZ ÇEŞİTLERİ

Kuvöz çeşitleri ikiye ayrılır.

Sabit kuvöz:

Sabit bir yerde duran başka yere hareket ettirilip götürülemeyen kuvözlerdir. Gerekli ekipmanlar kuvözün yanında bulunur.

Transport kuvöz:

Sabit olmayan istenilen yere götürülebilen kuvözlerdir. Örneğin doğumdan sonra annenin yanına getirilebilen kuvözler gibi. İhtiyaç duyulan ekipmanlar kuvözle birlikte taşınabilirdir. Daha sonra kuvözler koruma, bakım, izleme ve tedavi kuvözleri olarak çeşitlere ayrılmaktadır.