Petrol
108.75
1.83%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
616.910
1.43%
BTXN Coin
29.45
-3.09%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Lafora nedir

    Genellikle gençlerde görülen, olağandışı ve ölümcül bir genetik epilepsi türü olan lafora hakkında merak edilenler...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lafora nedir

    Genetik bir epilepsi türü olan lafora, ölümcül olmasıyla bilinir.

    Lafora hastalığından sorumlu genler altıncı kromozomda bulunur. Bu hastalığı olan hastalar, hücrelerinde Lafora cisimleri olarak bilinen anormal yapılar geliştirir.

    Kesin bir tedavisi bulunmauan lafora hastalığı, özellikle genç yaşlarda görülmesiyle oldukça travmatik olabilir.

    Kısa süre içinde hızla ilerleyen hastalık, yaşam fonksiyonlarını da olumsuz etkiler.

    Lafora belirtileri

    Lafora hastalığı olan hastalar, bazen semptomların başlangıcı erken ya da geç olmasına rağmen, genellikle orta yaşlarında, progresif miyoklonik epilepsi geliştirir.

    Hasta halüsinasyonlar, nöbetler, kas konvülsiyonları ve kas koordinasyonunda zorluk yaşayabilir. Ayrıca demans geliştirir ve düzensiz düşünce, zayıf dürtü kontrolü ve kötü hafıza sergileyebilir.

    Lafora tedavisi

    Laforanın henüz kanıtlanmış bir tedavisi yoktur ancak klinik çalışmalar sürmektedir.

    Lafora nedir #1


    İlginizi Çekebilir

    Trakya'daki barajlarda doluluk oranı arttı
    3. Sayfa

    Trakya'daki barajlarda doluluk oranı arttı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Putin, Pashinyan welcome Turkish-Armenian normalization
    World

    Putin, Pashinyan welcome Turkish-Armenian normalization

    Görüş Bildir