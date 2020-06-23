Lantan nedir

Lantan, gümüş beyazı bir elementtir. Periyodik cetvelde III B grubunda yer alır.

Lantan'ın atom numarası 57, simgesi La'dır.

İsveçli kimyager Carl Gustaf Mosander, 1839'da saf olmayan bir seryum nitrattan lantan oksidi çıkardı. 1923'te nispeten saf bir lantan formu izole edildi.

Element; saf karbon, azot, bor, selenyum, silikon, fosfor, kükürt ve ayrıca halojenlerle reaksiyona girer. Havada hızla oksitlenebilir. Doğal lantan iki kararlı izotopa sahiptir.

Lantan ve diğer nadir toprak bileşikleri karbon ark aydınlatmasında, özellikle film ve televizyon endüstrisinde stüdyo aydınlatması ve projeksiyonu için kullanılır.

Lanthana olarak da adlandırılan lantan oksit, camın alkali direncini arttırır ve kamera lensleri ve diğer özel camlarda kullanılır.