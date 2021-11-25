Larva nedir

Halk arasında kurtçuk olarak da bilinen larva, böcek yumurtalarına verilen addır. Larvalar erginleşerek böcek popülasyonunu oluştururlar.

Eklembacaklıların, yani böcek türlerinin gelişimlerinin ilk evresi, larva dönemidir.

Böceklerde yumurtadan çıkan ve pupa evresine girmemiş olan canlıya lârva denir. Bu evrede kanatsız, genel olarak solucan ya da tırtıl biçimindedir. Böceklerde larva evresi genellikle en uzun süren dönemdir.

Larvalar, nemli hatta ıslak ortamlarda büyümekle birlikte sürekli beslenme ihtiyacındadırlar.

LARVALARIN BULUNDUĞU YERLER

Karasinekler yumurtalarını yani larvalarını ölü organizmaların, çöplerin üzerine bırakarak ve buralarda beslenerek gelişmelerini sağlarlar.

Meyve ve sebzelerin içinden çıkan tırtıllar da, gerçekte meyve sinekleri gibi böceklerin lârvalarıdır.

Larvaların görülebileceği yerler şunlardır: