Lassa virüsü nedir

Lassa virüsü ya da Lassa ateşi, Batı Afrika'da ortaya çıkan ve 2-21 gün süren viral hemorajik bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya'nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir.

Lassa virüsü, insanlara kemirgen idrarı veya dışkısı ile bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra kontamine gıda veya ev eşyaları ile temas edildiğinde de bulaştığı bilinmektedir.

Enfeksiyonlar, özellikle yeterli önlemlerin alınmadığı hastanelerde, kişiden kişiye ve laboratuvardan da bulaşabilmektedir.

Genel vaka-ölüm oranı %1'ken şiddetli Lassa ateşi vakaları ile hastaneye yatırılan hastalarda gözlenen vaka-ölüm oranı ise %15 olarak belirtilmektedir.

Lassa ateşinin Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Nijerya'da endemik olduğu bilinmektedir. Ancak diğer Batı Afrika ülkelerinde de bulunduğu düşünülmektedir.

LASSA VİRÜSÜ NEDİR

Lassa hastalığına neden olan virüs, 1969 yılına kadar tanımlanmamıştır. Virüs, Arenaviridae virüs ailesine ait tek sarmallı bir RNA virüsüdür.

Lassa ateşi zoonotik bir hastalıktır. Yani bu virüs, enfekte hayvanlarla temas yoluyla insanlara bulaşmaktadır.

Lassa virüsünün hayvan konağı, "çok memeli sıçan" olarak bilinen Mastomys cinsi bir kemirgendir. Lassa virüsü ile enfekte olan Mastomys sıçanları hastalanmamaktadır. Ancak virüsü idrar ve dışkılarıyla atabilmektedir.

Lassa virüsü bulaşan kişilerin yaklaşık %80'inde hiçbir belirti görülmemektedir. Her 5 enfeksiyondan 1'i, virüsün karaciğer, dalak ve böbrekler gibi çeşitli organları etkilediği ciddi hastalığa neden olmaktadır.

LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ

Lassa ateşinin kuluçka süresi 6-21 gün arasında değişmektedir. Hastalığın başında ateş, genel halsizlik ve halsizlik belirtileri görülmektedir. Birkaç gün sonra baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, göğüs ağrısı, bulantı, kusma, ishal, öksürük ve karın ağrısı gibi şikayetler baş gösterebilmektedir.

Şiddetli vakalarda yüzde şişme, akciğer boşluğunda sıvı, ağız, burun, vajina veya gastrointestinal kanaldan kanama ve düşük tansiyon gelişebilmektedir. İlerleyen evrelerde şok, nöbetler, tremor, oryantasyon bozukluğu ve koma görülebilmektedir.

Hastalıktan kurtulan hastaların %25'inde sağırlık görülmekte ve bu vakaların yarısında, 1-3 ay sonra işitme kısmen geri dönmektedir.

Ölümcül vakalarda ölüm genellikle başlangıcından itibaren 14 gün içinde meydana gelmektedir.

LASSA ATEŞİ NASIL BULAŞIR

Genellikle enfekte Mastomys sıçanlarının idrar veya dışkılarına maruz kalan insanlar Lassa virüsü ile enfekte olmaktadır.

Lassa virüsü, Lassa ateşi ile enfekte olan bir kişinin kanı, idrarı, dışkısı veya diğer vücut salgılarıyla doğrudan temas yoluyla insanlar arasında yayılabilmektedir.

Lassa virüsünün insanlar arasında hava yoluyla bulaşmayı destekleyen hiçbir epidemiyolojik kanıtı bulunmazken cinsel yolla bulaştığı bildirilmiştir.

LASSA ATEŞİ TEDAVİSİ

Hastalarda, karatina koşullarında, yoğun bakım desteği ile sıvı elektrolit dengesi sağlanmaya çalışılır. Organları koruyucu tedaviler uygulanabilir ve semptomlara ait destekleyici tedavi verilebilir.

Hastalığın yayılmasını engellemek için çevre ve gıda hijyeninin sağlanması gerekir.

Erken dönemde antiviral ajan olan 'ribavirin' kullanılırsa hastalarda iyileşme görülür ve ölüm oranı azalır. Şu anda Lassa ateşine karşı koruyan bir aşı bulunmamaktadır.