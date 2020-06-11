Lavta nedir

Klasik Türk Müziği’nin önemli enstrümanlarından olan lavta, ud benzeri bir çalgıdır.

Osmanlı Dönemi’nde, yaklaşık olarak 17. yüzyıl sonrası klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan lavta, esasen eski medeniyetler tarafından icat edilmiş bir sazdır.

OSMANLI'NIN EN SEVİLEN SAZLARINDANDIR

Sümerler, Mısırlılar, Babilliler ve Romalıların kültürlerinde rastlanılan lavta, Araplar tarafından keşfedildikten sonra geliştirilmiş ve Batı’ya yerleşmiştir.

Türk müziğinde önemli bir ses olan lavta, 18. yüzyılda Tamburi Cemil Bey tarafından bağa mızrapla çalınmasının ardından yeni bir soluk kazanmıştır.

UDA NAZARAN İCRASI DAHA KOLAYDIR

Türk lavtasında 3 çift ve 1 tek olmak üzere 7 tel vardır. Ud malzemesinden yapılan lavta, gövde kısmı olarak daha dardır ve sapı daha uzundur. Bunların yanı sıra sapına perdeler bağlanmıştır.

Lavta, udun daha kolay çalınan bir versiyonu olarak bilinir.