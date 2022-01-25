- Haberler
- İpucu Haberleri
- LDL kolesterol nedir
LDL kolesterol nedir
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 18:15
- Güncelleme : 25.01.2022 - 18:16
Günümüzde LDL kolesterolü yüksekliği toplumumuzda çok fazla görülen önemli bir sağlık problemidir.
LDL kolesterol, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinmektedir.Tıp dilinde düşük yoğunluklu lipoprotein olarak da adlandırılır.
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU LİPOPROTEİN
Karaciğerde üretilen çok düşük yoğunluklu lipoprotein metabolizması sonucu oluşur.
Özellikle kalp ve damar sağlığında ciddi hasarlar bırakan bu durum, damar tıkanıklığına sebep olup, böbrek yetmezliği gibi problemlerin yanı sıra kalp krizini de tetikler.
TOTAL KOLESTEROL 200 MG/DL'NİN ALTINDA OLMASI GEREKİR
Sağlıklı bir bireyde kandaki LDL düzeyi 130 mg/dL'nin altında, total kolesterol 200 mg/dL'nin altında ve trigliserid düzeyi 150 mg/dL'nin altında olması gerekir.
LDL KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNDE BELİRTİLER
- Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri
- Göğüs ağrısı Halsizlik ve yorgunluk
- Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma
- Baş dönmesi
- Yaraların geç iyileşmesi
- Solgun görünümlü cilt Nefes darlığ
- Deri altında yağ birikmesi
- Ciltte lekelenmeler ve vücudun bazı bölgelerinde morarmalar
RİSK FAKTÖRLERİ
- Genetik faktörler
- Tiroid hormonu dengesizlikleri
- Alkol ve sigara tüketimi
- İleri yaş
- Obezite ya da ideal kilonun üzerinde olma
- Şeker hastalığı
- Stres, dengesiz ve sağlıksız beslenme
LDL KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR
- Kolesterolü düşürmenin en iyi yolu sağlıklı beslenmektir.
- Hayvansal kökenli gıdalardan uzak durmak gerekir.
- Kolesterolü düşürmek için rafine şekerden uzak durmak gerekir.
- Kolesterol düşürmek için daha fazla sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekir.
- Kolesterolü düşürek için hareketli bir yaşam şarttır.
Diyet ve egzersiz ile mevcut kolesterol düşmüyorsa bu noktada uzman bir doktor tarafından ilaç tedavisine başlamak gerekebilir.