LDL kolesterol nedir

Halk arasında kötü kolesterol olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoproteinlerdir. Özellikle LDL kolesterolünün yüksek olması kalp krizi riskini artırmaktadır.

Günümüzde LDL kolesterolü yüksekliği toplumumuzda çok fazla görülen önemli bir sağlık problemidir.

LDL kolesterol, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinmektedir.Tıp dilinde düşük yoğunluklu lipoprotein olarak da adlandırılır.

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU LİPOPROTEİN

Karaciğerde üretilen çok düşük yoğunluklu lipoprotein metabolizması sonucu oluşur.

Özellikle kalp ve damar sağlığında ciddi hasarlar bırakan bu durum, damar tıkanıklığına sebep olup, böbrek yetmezliği gibi problemlerin yanı sıra kalp krizini de tetikler.

TOTAL KOLESTEROL 200 MG/DL'NİN ALTINDA OLMASI GEREKİR

Sağlıklı bir bireyde kandaki LDL düzeyi 130 mg/dL'nin altında, total kolesterol 200 mg/dL'nin altında ve trigliserid düzeyi 150 mg/dL'nin altında olması gerekir.

LDL KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNDE BELİRTİLER

Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri

Göğüs ağrısı Halsizlik ve yorgunluk

Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma

Baş dönmesi

Yaraların geç iyileşmesi

Solgun görünümlü cilt Nefes darlığ

Deri altında yağ birikmesi

Ciltte lekelenmeler ve vücudun bazı bölgelerinde morarmalar

RİSK FAKTÖRLERİ

Genetik faktörler

Tiroid hormonu dengesizlikleri

Alkol ve sigara tüketimi

İleri yaş

Obezite ya da ideal kilonun üzerinde olma

Şeker hastalığı

Stres, dengesiz ve sağlıksız beslenme

LDL KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR

Kolesterolü düşürmenin en iyi yolu sağlıklı beslenmektir.

Hayvansal kökenli gıdalardan uzak durmak gerekir.

Kolesterolü düşürmek için rafine şekerden uzak durmak gerekir.

Kolesterol düşürmek için daha fazla sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekir.

Kolesterolü düşürek için hareketli bir yaşam şarttır.

Diyet ve egzersiz ile mevcut kolesterol düşmüyorsa bu noktada uzman bir doktor tarafından ilaç tedavisine başlamak gerekebilir.