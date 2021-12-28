Sıvılaştırılmış Doğalgaz anlamına gelen LGN, sıvı halde olup kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan yakıttır.

Yakıt fiyatlarının artışı, LPG’nin dışında da ekonomik olarak kullanabileceğiniz LNG gibi yakıt sistemlerinin oluşturulmasını sağladı.

LGN NEDİR

Açılımı; Liqufied Natural Gas olan LNG, dilimizde Sıvılaştırılmış Doğalgaz anlamına gelmektedir.

Kokusuz, zehirsiz ve sıvı fazda bir yakıt olan LGN, sıvı halde taşınmakta ve depolanmaktadır.

HACMİ KÜÇÜLTÜLEREK SIVI HALDE SAKLANIR

LNG ile yüksek miktardaki doğalgaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir.

YÜK GEMİSİ VE TANKERLERLE TAŞINABİLİR

Bu özellik, doğalgazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir.

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