- Haberler
- İpucu Haberleri
- LGN nedir
LGN nedir
Sıvılaştırılmış Doğalgaz anlamına gelen LGN, sıvı halde olup kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan yakıttır.
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 10:44
- Güncelleme : 28.12.2021 - 10:45
Yakıt fiyatlarının artışı, LPG’nin dışında da ekonomik olarak kullanabileceğiniz LNG gibi yakıt sistemlerinin oluşturulmasını sağladı.
LGN NEDİR
Açılımı; Liqufied Natural Gas olan LNG, dilimizde Sıvılaştırılmış Doğalgaz anlamına gelmektedir.
Kokusuz, zehirsiz ve sıvı fazda bir yakıt olan LGN, sıvı halde taşınmakta ve depolanmaktadır.
HACMİ KÜÇÜLTÜLEREK SIVI HALDE SAKLANIR
LNG ile yüksek miktardaki doğalgaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir.
YÜK GEMİSİ VE TANKERLERLE TAŞINABİLİR
Bu özellik, doğalgazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir.
AVANTAJLARI
- Tüm enerji ihtiyacını tek bir merkezden karşılayabilme.
- Otomatik kontrolle donatılmış depolama sistemi dizaynıyla minimum arıza riski.
- 7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti Uzun mesafelere taşıma ve ikmal kolaylığı.
- Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti Yaygın kullanım alanı doğayla dost.
- Sistem LNG ile çalışacak yakıcı cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol. imkanı
- Baca gazlarındaki ısıdan maksimum faydalanmayla yüksek ısıl verim.
- Düşük ortam sıcaklıklarında dahi yüksek yakıt performansı Alternatif yakıtlara göre avantajlı fiyat.