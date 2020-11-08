Liçi nedir

Tatlı üzüm olarak tarif edilen liçi meyvesi, geçmiş yıllarda halktan vergi olarak toplandığı için aynı zamanda kral meyvesi olarak da bilinmektedir.

Yaklaşık 3 santimetre çapında olan boyutları, pembe kabuğuyla sıcak iklimlerde yetişen liçi meyvesi, ağacında salkım şeklinde yetiştirilir.

Liçi meyvesi, kabuğu soyularak ve içindeki çekirdekleri çıkarılarak yenilir. Kabuğu serttir ve kolayca soyulabilir. Tek başına yenilebileceği gibi tatlılarla, salatalarla ve dondurmalarla da tüketilebilir.

LİÇİ MEYVESİ ÖZELLİKLERİ

Liçi ağacı, yaklaşık 15-20 m boyuna ulaşan, dört mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3–4 cm uzunluğunda, yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi kırmızı renkli ve serttir.

Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu, oldukça incedir ve kolayca soyulur. Meyvesi yarı saydam-beyaz, üzüme benzer yumuşak kıvamda ve tatlıdır.

Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1–15 cm çapında, sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehirlidir.

LİÇİ MEYVESİNİN FAYDALARI

Liçi yüksek oradan C vitamini içeren bir meyvedir. Bu özelliği ile bağışıklık sitemini güçlendiriyor ve vücut direncini artırmaya yardımcı oluyor.

Lifli bir meyve olduğundan tok tutma özelliği ile kilo kontrolü sağlayanlar için faydalı olan liçi, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Tatlı bir üzüm lezzetinde olan liçinin diyabet hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.

Tropik meyve liçi, cildi ve saçları güzelleştirmektedir. Ortalama 9 adet liçi meyvesi günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.